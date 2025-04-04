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Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 33. hafta karşılaşması
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 33. hafta karşılaşması
Temsilcimiz Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanına konuk oluyor. EuroLeague 33. haftada oynanacak mücadelede heyecan dorukta. THY Avrupa Ligi'nde son iki maçını oynayacak Efes'in bir sonraki maçı evinde Zalgiris karşısında olacak. Peki; Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 16:29