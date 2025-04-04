Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 33. hafta karşılaşması

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak ediliyor. Basketbolseverler ekran başında yerini aldı. Ligin ilk yarısında karşılaşan iki takımdan Efes, 89-67 skorla rakibini yenmişti. Temsilcimiz 7. sırada yer alıyor. Peki; THY EuroLeague Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?