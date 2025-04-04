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Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 33. hafta karşılaşması

Temsilcimiz Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanına konuk oluyor. EuroLeague 33. haftada oynanacak mücadelede heyecan dorukta. THY Avrupa Ligi'nde son iki maçını oynayacak Efes'in bir sonraki maçı evinde Zalgiris karşısında olacak. Peki; Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 04.04.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 16:29
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 33. hafta karşılaşması

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak ediliyor. Basketbolseverler ekran başında yerini aldı. Ligin ilk yarısında karşılaşan iki takımdan Efes, 89-67 skorla rakibini yenmişti. Temsilcimiz 7. sırada yer alıyor. Peki; THY EuroLeague Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 33. hafta karşılaşması

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 33. haftada gerçekleşecek Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı bugün TSİ 21.00'de oynanacak.

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 33. hafta karşılaşması

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 33. hafta karşılaşması

LİGİN SON MAÇI ZALGİRİS KARŞISINDA

Anadolu Efes Kızılyıldız deplasmanının ardından evinde Zalgiris'i ağırlayacak ve normal sezonu tamamlayacak.

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 33. hafta karşılaşması