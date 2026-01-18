Levent Tüzemen’den Galatasaray eleştirisi! ‘Zorla maça çıkmışlar gibi’

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki müsabaka 1-1'lik eşitlikle noktalandı. Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı maçı SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül kaleme aldı. ÖMER ÜRÜNDÜL: AVRUPA'DA İŞİ ZOR Gaziantep'in sınırlı bir kadrosu var. Böyle bir takımın önemli 5 oyuncusu eksikse yapacakları tek şey var. O da çok koşup, mücadele edip, disiplin içinde direnç göstermek. Bunu da başararak çok önemli puan aldılar. İlk 30 dakikada Galatasaray'ın beklenen hücum presi alışılmış biçimde gündeme gelmiyordu. Çünkü önde presin başlangıç noktası Osimhen yoktu. Orta sahada da takımın iki kişilik pres dinamosu Torreira yoktu. Dün en aklıma yatmayan olay şu oldu; ilk yarım saat Gaziantep hep topla çıkmak istedi. Hep de kaptırdılar. Ama Galatasaray'ın, kaptığı topları hiçbir varyasyonla pozisyona dönüştürememesi gerçekten ilginçti. Kaleye tek isabetli şut yoktu. İkinci yarıda Galatasaray'ı daha zor bir ortam bekliyordu. Artık rakip daha geride garantili pas yoksa uzun oynuyordu. Bu da Galatasaray'ı ciddi bir pozisyon sıkıntısına soktuğu gibi ilk yarının aksine savunma güvencesini de olumsuz etkiledi. Bir de üstelik skor dezavantajına düşüldü. İşler çıkmaza girmişti ama Barış Alper, rakip sol bekin bir hatasını değerlendirip yakaladığı şans topuyla beraberliği getirdi. Sonraki baskı gol getirmediği gibi uzatmanın son dakikasında rakibin net pozisyonu kaçırmasından sonra Galatasaray yenilgiden kurtulmuş oldu. Okan Buruk'un bana göre en büyük hatası, üretkenliğin sıkıntıya düştüğü dönemde çok iyi taç atan Kazımcan'ı maça almamasıydı. Zaten beraberlik de öyle geldi. Takımda büyük fiziksel düşüş var. İlkay, Sane, Yunus güçsüzdü. İcardi'yi zaten saymıyorum. Atletico Madrid maçı bu görüntüde iyice zora girdi. Tabii ki Torreira ile Osimhen takıma girecek. Ama bu yeterli olur mu? BÜLENT TİMURLENK: KONUK OYUNCU İLKAY Transfer başladı başlayalı 'Yapacağız' diyorsun ama Berkan'ı apar topar yolcu ediyorsun. 15 gün olmuş, 'Biz 28 Ocak'tan sonra transfer yapacağız' diyorsun, Singo ortalıkta yok, Lucas'ın cezalı olduğunu bir ay önceden biliyorsun, 2. Lig ekibi Fethiye karşısında derbiden sonra neredeyse tüm as oyuncularını kullanıyorsun, Sara sakatlanıyor, takımda 3 maç arka arkaya nefes alamadan oynayanlar var. Rakibin 3 önemli futbolcusu yok, teknik direktörü tribünde. 3 puan farkla lider olduğun ligde kazanıp Atletico Madrid maçını düşünmen lazım. Sen ne yapıyorsun bütün hafta? Transferden sorumlu yöneticin Milano'da havaalanında İtalyan gazetecilere 'yakalanıyor'. Ortaya 20 adamın ismini atıp bir tanesine imza bile attıramıyorsun. Gaziantep maçının kaderini Lucas Torreira'nın yokluğunda orta sahadakilerin performansı belirleyecekti. İlkay bir dizi filmin konuk oyuncusu gibi takılmaya devam ediyor, Lemina ağır ve Yunus 'Mertens'i' oynayamıyor. Bol bol geçiş hücumu yiyor, kaleye isabetli şut atamıyorsun. Galatasaray'ı yönetim kuruluyla değil, kardeşi Mehmet Özbek, Serdar Güzelaydın ve Cenk Ergün ile yöneten ve taraftarın önüne de linç öznesi olarak Abdullah Kavukcu'yu atan Başkan Dursun Özbek, liderlik koltuğunda oturan takımını izleyen taraftarların 'Yönetim istifa' tezahüratlarını duydu mu acaba? 3 yıl şampiyon olan hoca; transferde yumruğunu masaya vurur, eksiklerini aldırır. Geçmişte basın toplantısında '12 kişiyle mi oynayacağız, daha ne oynadığımızı bile bilmiyorlar' diyen Okan Buruk, dün kulübesindekilere dönüp baktı mı acaba? Buruk'un yakın dostu Kavukcu da Erden Timur gibi 'Tutunacak dalım kalmadı' derse buna kim şaşıracak? LEVENT TÜZEMEN: TEHLİKE BÜYÜK Galatasaray'ın bir rakibe karşı bu kadar üstün oynayıp 70 dakika bir tane bile isabetli şut atamadığını hiç görmedim. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'e karşı defalarca hücum etti, oyunu rakip kaleye yıktı. Ama gol atabilecek son vuruşları yapamadı. Özellikle kartviziti golcü olan İcardi'nin biri kafayla, biri de karşı karşıya kaçırdığı golleri şaşkınlıkla izledim. Az ama öz hücum eden Antep takımı, Bayo ile bir kontratak sonucu Galatasaray'ı avladı. Demek ki İcardi, 3 gün arayla 2 tane üst üste maçı oynayacak zihinsel ve fiziksel yapıya sahip değil. İyi ki Osimhen dönüyor. Yoksa Galatasaray, gol yollarında büyük sıkıntı yaşamaya devam ederdi. Torreira'nın, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. O bölgede Lemina çok çalıştı, mücadele etti. Takımını atağa kaldırdı. Ama kendisine İlkay yeterince katkı sağlayamadı. İlkay ikili mücadeleleri kazanamadığı gibi hücumda arkadaşlarına yeterince destek olamadı. Galatasaraylı oyuncuların ruh haline baktığımız zaman, maçı kazanmaktan çok yorgunluktan mı yoksa bıkkınlıktan mı bilinmez, zorla maça çıkmışlar gibi bir görüntü vardı. Yunus, eski etkinliğinden çok uzaktı. Özellikle Sane'nin sorumluluk almaması, kaçak savaşması, sadece pas vererek idare etmeye çalışması şaşırtıcıydı. Sane'den beklediğimiz o patlama gücü yüksek deparları maalesef yine atmadı. Çarşamba gecesi A.Madrid maçına G.Saraylı futbolcular bu ruh haliyle çıkarlarsa ve yeterince savunma anlamında birbirlerine destek yapamazlarsa korkarım farklı bir yenilgi ortaya çıkabilir.