Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mauro Icardi'ye Güney Amerika'dan sürpriz bir talip çıktığı vurgulandı. DURSUN ÖZBEK TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme teklif ettiklerini açıklamıştı. Dursun Özbek açıklamasında, 'Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifim yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek' sözlerini dile getirmişti. CORINTHIANS İDDİASI RTI Esporte'nin haberine göre; Corinthians'ın Mauro Icardi ile ilgilendiği belirtildi. Corinthians'ın Memphis Depay yerine Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği kaydedildi. Mauro Icardi'nin bonservisinin elinde olmasının Corinthians yönetiminin ilgisini çektiği vurgulandı. MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK Corinthians'ın Mauro Icardi'nin şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Yıldız santrforun, menajeri ile önümüzdeki günlerde bir görüşme planlandığı aktarıldı. 19 GOLE KATKI SAĞLADI Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 47 maça çıktı ve 16 gol ile 3 asist üretti.