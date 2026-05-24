Trend Galeri Trend Spor Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Galatasaray'da geleceği merak edilen Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldıza sürpriz bir talip çıktığı kaydedildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 24.05.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 17:03
Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Mauro Icardi'ye Güney Amerika'dan sürpriz bir talip çıktığı vurgulandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

DURSUN ÖZBEK TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme teklif ettiklerini açıklamıştı.

Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Dursun Özbek açıklamasında, "Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifim yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek" sözlerini dile getirmişti.

Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

CORINTHIANS İDDİASI

RTI Esporte'nin haberine göre; Corinthians'ın Mauro Icardi ile ilgilendiği belirtildi.

Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Corinthians'ın Memphis Depay yerine Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği kaydedildi.

Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Mauro Icardi'nin bonservisinin elinde olmasının Corinthians yönetiminin ilgisini çektiği vurgulandı.

Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Corinthians'ın Mauro Icardi'nin şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Yıldız santrforun, menajeri ile önümüzdeki günlerde bir görüşme planlandığı aktarıldı.

Mauro Icardi için çılgın transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

19 GOLE KATKI SAĞLADI

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 47 maça çıktı ve 16 gol ile 3 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ #TRANSFER #DURSUN ÖZBEK #OKAN BURUK #CORİNTHİANS