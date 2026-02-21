Sacha Boey için transfer iddiası! Avrupa devi peşinde

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ara transfer döneminde eski futbolcusu Sacha Boey'u kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımın, Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey için dikkat çeken gelişmeler yaşandığı öne sürüldü. Fransız futbolcunun, Avrupa devinin radarına girdiği belirtildi. NAPOLI İDDİASI Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A devi Napoli'nin Sacha Boey ile ilgilendiği kaydedildi. Napoli'nin Sacha Boey'un durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. İtalyan ekibinde sezon sonunda bek bölgesi için takip edilen isimler arasında Sacha Boey'un da yer aldığı vurgulandı. 3 MAÇTA SÜRE ALDI Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Sacha Boey, sarı-kırmızılılarda şu ana kadar 3 maçta forma şansı buldu. Sacha Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve 5-2 kazanılan maçta attığı golle dikkat çekti. OPSİYON MADDESİ VAR Galatasaray, Bayern Münih ile yapılan anlaşmada zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu maddesinin bulunduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'un sezon sonuna kadar kiralanması karşılığında Bayern Münih'e 500 bin euro ödedi.