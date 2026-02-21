Trend Galeri Trend Spor Sacha Boey için transfer iddiası! Avrupa devi peşinde

Sacha Boey için transfer iddiası! Avrupa devi peşinde

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli sağ beke Avrupa devinin ilgi gösterdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 18:30
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ara transfer döneminde eski futbolcusu Sacha Boey'u kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın, Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey için dikkat çeken gelişmeler yaşandığı öne sürüldü.

Fransız futbolcunun, Avrupa devinin radarına girdiği belirtildi.

NAPOLI İDDİASI

Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A devi Napoli'nin Sacha Boey ile ilgilendiği kaydedildi.

Napoli'nin Sacha Boey'un durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

İtalyan ekibinde sezon sonunda bek bölgesi için takip edilen isimler arasında Sacha Boey'un da yer aldığı vurgulandı.

3 MAÇTA SÜRE ALDI

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Sacha Boey, sarı-kırmızılılarda şu ana kadar 3 maçta forma şansı buldu.

Sacha Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve 5-2 kazanılan maçta attığı golle dikkat çekti.

OPSİYON MADDESİ VAR

Galatasaray, Bayern Münih ile yapılan anlaşmada zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu maddesinin bulunduğunu açıklamıştı.

Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'un sezon sonuna kadar kiralanması karşılığında Bayern Münih'e 500 bin euro ödedi.