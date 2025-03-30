Trend Galeri Trend Spor Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! VAR devreye girdi ve Yasin Kol...

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! VAR devreye girdi ve Yasin Kol...

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında zorlu Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanıyor. Çekişmeli geçen mücadelede ilk devre karşılıklı gollerle geçildi. Buna karşın sarı-kırmızılar, VAR'ın devreye girmesiyle 10 kişi kaldı. İşte maçtaki tartışmalı pozisyon...

Giriş Tarihi: 30.03.2025 03:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 03:23
Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! VAR devreye girdi ve Yasin Kol...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası zorlu Beşiktaş-Galatasaray derbisine tanıklık ediyor.

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! VAR devreye girdi ve Yasin Kol...

SOLSKJAER'İN IMMOBILE SÜRPİZİ

Beşiktaş teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer, hücum hattında Joao Mario ve Rafa Silva tercihini yaparken, İtalyan santrfor Ciro Immobile'yi yedek kulübesinde başlattı.

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! VAR devreye girdi ve Yasin Kol...

Çekişmeli başlayan derbi mücadelesinde ilk golü ev sahibi Beşiktaş buldu.

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! VAR devreye girdi ve Yasin Kol...

RAFA SİLVA TEK BAŞINA TAŞIDI

23. dakikada sol kanattan topla buluşan Rafa Silva, yaklaşık 40 metre topu sürdü ve Davinson Sanchez'i çalımlayarak topu yakın köşeden ağlara gönderdi.

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! VAR devreye girdi ve Yasin Kol...

Galatasaray'da Frankowski, 36. dakikada savunma arkasına atılan topta hareketlenen Muçi'ye sert bir müdahale yaptı.