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Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! VAR devreye girdi ve Yasin Kol...
Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! VAR devreye girdi ve Yasin Kol...
Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında zorlu Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanıyor. Çekişmeli geçen mücadelede ilk devre karşılıklı gollerle geçildi. Buna karşın sarı-kırmızılar, VAR'ın devreye girmesiyle 10 kişi kaldı. İşte maçtaki tartışmalı pozisyon...
Giriş Tarihi: 30.03.2025 03:23
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 03:23