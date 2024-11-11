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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gündemi sarsacak Semih Kılıçsoy iddiası! Viktor Gyökeres ile aynı takımda buluşuyorlar...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Süper Lig'in 12.haftasında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kalarak son 3 haftada 8 puan kaybetti. Siyah Beyazlılarda kötü gidişat devam ederken, ocak ayı için de kadro planlaması sürüyor. Yönetim, gidecek – kalacak oyuncuları şekillendirirken sürpriz transfer iddiası gündeme geldi. Fransız basını, Sporting Lizbon'un yıldızı Victor Gyökeres ile Semih Kılıçsoy'un aynı takıma gidebileceğini yazdı. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 11.11.2024 17:49 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:51
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gündemi sarsacak Semih Kılıçsoy iddiası! Viktor Gyökeres ile aynı takımda buluşuyorlar...

Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlılarda yönetim, devre arası transfer dönemi için kadro planlaması yaparken, sürpriz bir transfer iddiası da gündeme geldi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gündemi sarsacak Semih Kılıçsoy iddiası! Viktor Gyökeres ile aynı takımda buluşuyorlar...

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, az süre almasına rağmen Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gündemi sarsacak Semih Kılıçsoy iddiası! Viktor Gyökeres ile aynı takımda buluşuyorlar...

Süre aldığı maçlarda performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gündemi sarsacak Semih Kılıçsoy iddiası! Viktor Gyökeres ile aynı takımda buluşuyorlar...

Fransız basını, Ligue 1 devinin Semih Kılıçsoy'u istediğini yazdı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gündemi sarsacak Semih Kılıçsoy iddiası! Viktor Gyökeres ile aynı takımda buluşuyorlar...

SEMİH İÇİN PSG İDDİASI

Haberde, PSG'nin Semih için kış transfer döneminde harekete geçeceği belirtildi.

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