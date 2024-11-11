SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gündemi sarsacak Semih Kılıçsoy iddiası! Viktor Gyökeres ile aynı takımda buluşuyorlar...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Süper Lig'in 12.haftasında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kalarak son 3 haftada 8 puan kaybetti. Siyah Beyazlılarda kötü gidişat devam ederken, ocak ayı için de kadro planlaması sürüyor. Yönetim, gidecek – kalacak oyuncuları şekillendirirken sürpriz transfer iddiası gündeme geldi. Fransız basını, Sporting Lizbon'un yıldızı Victor Gyökeres ile Semih Kılıçsoy'un aynı takıma gidebileceğini yazdı. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 11.11.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:51