Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA! Fatih Terim'in 3. gole verdiği tepki gündem oldu! Merih Demiral, Al Ahli - Al Shabab maçına damga vurdu...
SON DAKİKA HABERİ: Suudi Arabistan Ligi'nde 14. hafta maçında Fatih Terim'in takımı Al-Shabab deplasmanda Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli ile karşılaştı. Fatih Terim'in takımı Al-Shabab rakibine 3-2 mağlup oldu. Fatih Terim 3. golden sonra verdiği tepki kameralara yansırken, Merih Demiral ise maçın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. İşte Al Ahli - Al Shabab maç özeti...
Giriş Tarihi: 10.01.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 22:52