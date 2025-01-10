SON DAKİKA! Fatih Terim’in 3. gole verdiği tepki gündem oldu! Merih Demiral, Al Ahli - Al Shabab maçına damga vurdu...

AL AHLI 1. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab'ı konuk eden Al Ahli, maça çok hızlı başladı henüz maçın 1. dakikasında Ivan Toney ile 1-0 öne geçti.