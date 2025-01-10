Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA! Fatih Terim'in 3. gole verdiği tepki gündem oldu! Merih Demiral, Al Ahli - Al Shabab maçına damga vurdu...

SON DAKİKA! Fatih Terim'in 3. gole verdiği tepki gündem oldu! Merih Demiral, Al Ahli - Al Shabab maçına damga vurdu...

SON DAKİKA HABERİ: Suudi Arabistan Ligi'nde 14. hafta maçında Fatih Terim'in takımı Al-Shabab deplasmanda Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli ile karşılaştı. Fatih Terim'in takımı Al-Shabab rakibine 3-2 mağlup oldu. Fatih Terim 3. golden sonra verdiği tepki kameralara yansırken, Merih Demiral ise maçın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. İşte Al Ahli - Al Shabab maç özeti...

Giriş Tarihi: 10.01.2025 22:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 22:52
SON DAKİKA! Fatih Terim’in 3. gole verdiği tepki gündem oldu! Merih Demiral, Al Ahli - Al Shabab maçına damga vurdu...

Suudi Arabistan Ligi'nde 14. haftanın zorlu maçlarından birinde Al Ahli evinde Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ı konuk etti.

SON DAKİKA! Fatih Terim’in 3. gole verdiği tepki gündem oldu! Merih Demiral, Al Ahli - Al Shabab maçına damga vurdu...

Fatih Terim, Al Shabab ekibiyle Suudi Arabistan Pro Lig'deki ilk maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu. İşlte maçın özeti ve yaşananlar...

SON DAKİKA! Fatih Terim’in 3. gole verdiği tepki gündem oldu! Merih Demiral, Al Ahli - Al Shabab maçına damga vurdu...

AL AHLI 1. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab'ı konuk eden Al Ahli, maça çok hızlı başladı henüz maçın 1. dakikasında Ivan Toney ile 1-0 öne geçti.

SON DAKİKA! Fatih Terim’in 3. gole verdiği tepki gündem oldu! Merih Demiral, Al Ahli - Al Shabab maçına damga vurdu...

Maçta çok daha etkili taraf olan Al Ahli, 13. dakikada Gabri Veiga'nın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

SON DAKİKA! Fatih Terim’in 3. gole verdiği tepki gündem oldu! Merih Demiral, Al Ahli - Al Shabab maçına damga vurdu...

AL AHLI İLK YARIDA 3 GOL BULDU

İkinci yarıya da hızlı başlayan Al Ahli, 48. dakikada Saad Yaslam'ın golüyle 3-0 öne geçti.

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