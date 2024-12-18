Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Anderson Talisca'nın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transferde sıcak gelişme...

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Anderson Talisca'nın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transferde sıcak gelişme...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan ve Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, devre arası transfer çalışmaları sürürken, bir numaralı gündem maddesi olan Anderson Talisca konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldızın maaşı ve bonservisi belli oldu. İşte flaş haberin detayları…

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:18
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Anderson Talisca’nın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transferde sıcak gelişme...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren, Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Anderson Talisca’nın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transferde sıcak gelişme...

Sarı-lacivertliler, mevcut kadrosuna takviye yapmayı hedeflerken, hücum bölgesini de güçlendirmek istiyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Anderson Talisca’nın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transferde sıcak gelişme...

Yönetim, 13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin resmen başlamasını bekliyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Anderson Talisca’nın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transferde sıcak gelişme...

Fenerbahçe'nin bu kapsamda ilk bitirmek istediği transfer olarak ise Anderson Talisca ismi ön plana çıkıyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Anderson Talisca’nın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transferde sıcak gelişme...

Sarı-lacivertli yönetim, pazartesi gününe kadar Brezilyalı on numara ile final görüşmesini sonlandıracak.

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