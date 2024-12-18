Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Anderson Talisca'nın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transferde sıcak gelişme...
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Anderson Talisca'nın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transferde sıcak gelişme...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan ve Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, devre arası transfer çalışmaları sürürken, bir numaralı gündem maddesi olan Anderson Talisca konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldızın maaşı ve bonservisi belli oldu. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:18