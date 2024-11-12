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SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Mourinho'nun gidebileceği 2 takım ortaya çıktı! İngilizlerin efsane futbolcusu açıkladı...

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Süper Lig'de Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, İngiltere'de manşetlerde düşmüyor. Portekizli çalıştırıcının, sık sık Sarı Lacivertli takımdan ayrılacağı gündeme geliyor. Mourinho için son iddia ise İngilizlerin efsanevi futbolcusu Alan Shearer'dan geld. Shearer, Portekizli çalıştırıcının gidebileceği iki takımı açıkladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.11.2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:36
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gidebileceği 2 takım ortaya çıktı! İngilizlerin efsane futbolcusu açıkladı...

Süper Lig'de geçen seneyi 99 puanla tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Avrupa'da ses getiren bir hamle yaptı.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gidebileceği 2 takım ortaya çıktı! İngilizlerin efsane futbolcusu açıkladı...

Sarı Lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getirdi. Kanarya, Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık kontrat imzaladı.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gidebileceği 2 takım ortaya çıktı! İngilizlerin efsane futbolcusu açıkladı...

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde bu sene Süper Lig ve Avrupa'da inişli çıkışlı bir performansa imza attı.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gidebileceği 2 takım ortaya çıktı! İngilizlerin efsane futbolcusu açıkladı...

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 26 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 5 puanla ise 21.sırada yer alıyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gidebileceği 2 takım ortaya çıktı! İngilizlerin efsane futbolcusu açıkladı...

ELEŞTİRİLERİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Alınan tartışmalı sonuçlar ve oynanan oyun sonrası teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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