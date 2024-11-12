SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Mourinho'nun gidebileceği 2 takım ortaya çıktı! İngilizlerin efsane futbolcusu açıkladı...
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Süper Lig'de Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, İngiltere'de manşetlerde düşmüyor. Portekizli çalıştırıcının, sık sık Sarı Lacivertli takımdan ayrılacağı gündeme geliyor. Mourinho için son iddia ise İngilizlerin efsanevi futbolcusu Alan Shearer'dan geld. Shearer, Portekizli çalıştırıcının gidebileceği iki takımı açıkladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.11.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:36