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SON DAKİKA: Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızı için kolları sıvadı! Bomba gelişme ortaya çıktı...
SON DAKİKA: Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızı için kolları sıvadı! Bomba gelişme ortaya çıktı...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, stoper takviyesi yapmak için harekete geçti. Kadrosunu ikinci yarı için güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, birçok ismi gündemine aldı. Bu doğrultuda Lens forması diyen Abdukodir Khusanov ismi gündeme gelmişti. Ancak dev kulüplerin genç ismin peşinde olması nedeniyle transfer rafa kalktı. Fenerbahçe bu gelişmenin ardından ezeli rakibinin eski yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.01.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 18:29