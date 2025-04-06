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Son dakika Fenerbahçe haberi: Anderson Talisca fırtınası! Süper Lig'de bir ilki yaşadı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, zorlu maçı 4-1 kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Kanarya'da oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca hat-trick yaptı. Brezilyalı oyuncu Süper Lig'de bir ilki yaşadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.04.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 21:25