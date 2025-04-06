Trend Galeri Trend Spor Son dakika Fenerbahçe haberi: Anderson Talisca fırtınası! Süper Lig'de bir ilki yaşadı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Anderson Talisca fırtınası! Süper Lig'de bir ilki yaşadı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, zorlu maçı 4-1 kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Kanarya'da oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca hat-trick yaptı. Brezilyalı oyuncu Süper Lig'de bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 21:25
Son dakika Fenerbahçe haberi: Anderson Talisca fırtınası! Süper Lig’de bir ilki yaşadı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Anderson Talisca fırtınası! Süper Lig’de bir ilki yaşadı...

KANARYA İKİNCİ YARI AÇILDI!

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli takım, ikinci yarı açıldı. Kanarya, Anderson Talisca (3) ve Skriniar'ın golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Anderson Talisca fırtınası! Süper Lig’de bir ilki yaşadı...

ZİRVEDE PUAN FARKI 3'E İNDİ

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Anderson Talisca fırtınası! Süper Lig’de bir ilki yaşadı...

SZYMANSKI 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Anderson Talisca fırtınası! Süper Lig’de bir ilki yaşadı...

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı.