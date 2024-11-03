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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Amrabat'ın golü sonrası çılgına döndü! Saha içine koştu ve…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'in 11.haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı Lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+12.dakikada Sofyan Amrabat kaydetti. Amrabat'ın golü sonrası teknik direktör Jose Mourinho saha içine daldı. Portekizli çalıştırıcı, adeta çılgına döndü. İşte Mourinho'nun maç sonrası hareketi…

Giriş Tarihi: 03.11.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 22:32
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Amrabat’ın golü sonrası çılgına döndü! Saha içine koştu ve…

Süper Lig'in 11.hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Amrabat’ın golü sonrası çılgına döndü! Saha içine koştu ve…

5 golün atıldığı mücadeleyi Sarı Lacivertliler, 3-2 kazanmayı başardı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Amrabat’ın golü sonrası çılgına döndü! Saha içine koştu ve…

Kanaryaya galibiyeti getiren goller; Fred, Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat'tan geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Amrabat’ın golü sonrası çılgına döndü! Saha içine koştu ve…

Fırtına'nın iki golünü de penaltıdan Simon Banza kaydetti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Amrabat’ın golü sonrası çılgına döndü! Saha içine koştu ve…

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23'e yükseltirken, Trabzonspor 12 puanda kaldı ve üst üste 2.yenilgisini aldı.

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