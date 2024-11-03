SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Amrabat'ın golü sonrası çılgına döndü! Saha içine koştu ve…
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'in 11.haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı Lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+12.dakikada Sofyan Amrabat kaydetti. Amrabat'ın golü sonrası teknik direktör Jose Mourinho saha içine daldı. Portekizli çalıştırıcı, adeta çılgına döndü. İşte Mourinho'nun maç sonrası hareketi…
Giriş Tarihi: 03.11.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 22:32