SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun gitmek istediği takımı duyurdular! İngilizlerden bomba iddia...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de moraller dip yaparken, Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının Premier Lig'e dönebileceğini ifade ederken, gideceği takımı da açıkladı. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 08.11.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:58