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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun gitmek istediği takımı duyurdular! İngilizlerden bomba iddia...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de moraller dip yaparken, Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının Premier Lig'e dönebileceğini ifade ederken, gideceği takımı da açıkladı. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 08.11.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:58
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun gitmek istediği takımı duyurdular! İngilizlerden bomba iddia...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında dün gece AZ Alkmaar'a konuk oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun gitmek istediği takımı duyurdular! İngilizlerden bomba iddia...

Sarı Lacivertliler, deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olarak bu sezon turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun gitmek istediği takımı duyurdular! İngilizlerden bomba iddia...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ise cezası sebebiyle maçı tribünden takip etti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun gitmek istediği takımı duyurdular! İngilizlerden bomba iddia...

Maçtan bir gün sonra Jose Mourinho, geldiği günden bu yana olduğu gibi yine İngiliz basınında manşetleri süsledi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun gitmek istediği takımı duyurdular! İngilizlerden bomba iddia...

Portekizli çalıştırıcı hakkında her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılırken, bu kez konuşulanlar ise sansasyon yarattı.

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