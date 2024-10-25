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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Ada basınından flaş iddia...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde ağırladığı Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Maça, teknik direktör Jose Mourinho'nun kırmızı kart görmesi damgasını vurdu. İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının kartı sonrası tecrübeli teknik adamı manşetlerine taşıdı. Öte yandan Mourinho'nun neden atıldığı da haberlerde yer aldı. İşte Mourinho hakkında Ada'da yazılanlar…

Giriş Tarihi: 25.10.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:26
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Ada basınından flaş iddia...

UEFA Avrupa Ligi 3.haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Ada basınından flaş iddia...

Sarı Lacivertlilerin tek golünü En Nesyri kaydederken, teknik direktör Jose Mourinho bir pozisyon sonrasında kırmızı kart gördü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Ada basınından flaş iddia...

Portekiz'deki dikkat çeken teknik direktörlük kariyeri ve yükselişinin ardından dünya çapındaki kulüplerin teknik direktörlük listesinde ilk sıralara yükselen ve uzun yıllar İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur'u çalıştıran Jose Mourinho dün Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Ada basınından flaş iddia...

İngiliz basının yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam 1-1- biten mücadelenin ardından özellikle gördüğü kırmızı kartla İngiliz gazetelerine yeniden manşet oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Ada basınından flaş iddia...

Mücadelenin 57'nci dakikasında Osayi-Samuel'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakeme itirazlarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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