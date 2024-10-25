SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Ada basınından flaş iddia...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde ağırladığı Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Maça, teknik direktör Jose Mourinho'nun kırmızı kart görmesi damgasını vurdu. İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının kartı sonrası tecrübeli teknik adamı manşetlerine taşıdı. Öte yandan Mourinho'nun neden atıldığı da haberlerde yer aldı. İşte Mourinho hakkında Ada'da yazılanlar…
Giriş Tarihi: 25.10.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:26