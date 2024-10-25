SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Ada basınından flaş iddia...

Portekiz'deki dikkat çeken teknik direktörlük kariyeri ve yükselişinin ardından dünya çapındaki kulüplerin teknik direktörlük listesinde ilk sıralara yükselen ve uzun yıllar İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur'u çalıştıran Jose Mourinho dün Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı.