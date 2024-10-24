Trend Galeri Trend Spor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho, Oosterwolde yerine onu istedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de son maçında Samsunspor karşısında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Jayden Oosterwolde'den kötü haberi aldı. Hollandalı yıldızın en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu haber sonrası harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun da onayını aldığı yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:46
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho, Oosterwolde yerine onu istedi! İşte Fenerbahçe’nin yeni sol beki...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor karşısında aldığı beraberlik sonrası zirve yarışında ağır yara aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho, Oosterwolde yerine onu istedi! İşte Fenerbahçe’nin yeni sol beki...

Puan kaybı sonrası özellikle de teknik direktör Jose Mourinho eleştirilerin hedefi haline geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho, Oosterwolde yerine onu istedi! İşte Fenerbahçe’nin yeni sol beki...

Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak olan Kanarya, 3 puan için mücadele edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho, Oosterwolde yerine onu istedi! İşte Fenerbahçe’nin yeni sol beki...

F.BAHÇE KÖTÜ HABERİ ALDI

Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho, Oosterwolde yerine onu istedi! İşte Fenerbahçe’nin yeni sol beki...

Çapraz bağları kopan yıldız sol bekin ameliyat olacağı ve en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA