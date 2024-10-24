Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho, Oosterwolde yerine onu istedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de son maçında Samsunspor karşısında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Jayden Oosterwolde'den kötü haberi aldı. Hollandalı yıldızın en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu haber sonrası harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun da onayını aldığı yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:46