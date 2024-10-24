Trend Galeri Trend Spor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan sürpriz karar! Olay sözler: "Mutsuz bir soyunma odası..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho, yıldız oyuncuyu ilk 11'de oynatacağı ifade edildi. Ayrıca İngiliz yayın kuruluşu, Fenerbahçe hakkında çok çarpıcı bir yorumda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.10.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:30
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan sürpriz karar! Olay sözler: Mutsuz bir soyunma odası...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. hafta maçında bugün evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan sürpriz karar! Olay sözler: Mutsuz bir soyunma odası...

Zorlu karşılaşma öncesinde Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i belli oldu. İşte Mourinho'nun kadro kararı ve İngilizlerin dikkat çeken o sözleri...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan sürpriz karar! Olay sözler: Mutsuz bir soyunma odası...

FENERBAHÇE 4, MANCHESTER UNİTED 2 PUANDA

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan sürpriz karar! Olay sözler: Mutsuz bir soyunma odası...

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan sürpriz karar! Olay sözler: Mutsuz bir soyunma odası...

FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA GALİP GELMEK İSTİYOR

İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. 2016'da yılında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini Moussa Sow ve Lens kaydetmişti.

SON DAKİKA SON DAKİKA