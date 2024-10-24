Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan sürpriz karar! Olay sözler: "Mutsuz bir soyunma odası..."
Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho, yıldız oyuncuyu ilk 11'de oynatacağı ifade edildi. Ayrıca İngiliz yayın kuruluşu, Fenerbahçe hakkında çok çarpıcı bir yorumda bulundu.
Giriş Tarihi: 24.10.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:30