SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun tazminatı ortaya çıktı! Sürpriz takım parayı ödemeye hazır...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde dün evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de eleştiriler sürüyor. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılacağı iddiaları da gündemden düşmüyor. İspanyol basını, hem Portekizli teknik adamın tazminatını hem de bu ücreti ödemeye hazır olan Premier Lig takımını duyurdu. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 12.12.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:33