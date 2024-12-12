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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun tazminatı ortaya çıktı! Sürpriz takım parayı ödemeye hazır...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde dün evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de eleştiriler sürüyor. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılacağı iddiaları da gündemden düşmüyor. İspanyol basını, hem Portekizli teknik adamın tazminatını hem de bu ücreti ödemeye hazır olan Premier Lig takımını duyurdu. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 12.12.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:33
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun tazminatı ortaya çıktı! Sürpriz takım parayı ödemeye hazır...

UEFA Avrupa Ligi 6.haftasında Fenerbahçe, evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun tazminatı ortaya çıktı! Sürpriz takım parayı ödemeye hazır...

Oynanan oyun ve alınan sonucun ardından tribünler, hem saha içine hem de yönetime büyük tepki gösterdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun tazminatı ortaya çıktı! Sürpriz takım parayı ödemeye hazır...

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho da yapılan eleştirilerin odak noktasında yer alan isimler arasında.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun tazminatı ortaya çıktı! Sürpriz takım parayı ödemeye hazır...

İspanyol basını, Avrupa'da her maç sonu sıkça konuşulan Jose Mourinho hakkında bomba bir iddia ortaya attı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun tazminatı ortaya çıktı! Sürpriz takım parayı ödemeye hazır...

Haberde, Portekizli çalıştırıcının tazminatına ve söz konusu ücreti ödemeye hazır olan takıma yer verildi.

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