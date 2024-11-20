Trend Galeri Trend Spor Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Icardi yerine sürpriz golcü transferi! Trabzonspor alamamıştı...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Icardi yerine sürpriz golcü transferi! Trabzonspor alamamıştı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Cimbom, Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte Osimhen ve Batshuayi'nin yanına bir golcü daha transferi yapmak istiyor. Sarı-kırmızı yönetim, Trabzonspor'un ikna edemediği o yıldızı listesine aldı. İşte son dakika transfer haberinin detayı...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:43
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Icardi yerine sürpriz golcü transferi! Trabzonspor alamamıştı...

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Icardi yerine sürpriz golcü transferi! Trabzonspor alamamıştı...

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kiralayarak dikkat çeken Cimbom, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası yeni bir golcü transferi yapmak istiyor. İşte gündeme gelen o isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Icardi yerine sürpriz golcü transferi! Trabzonspor alamamıştı...

Milli aradan sonra bu hafta deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Icardi yerine sürpriz golcü transferi! Trabzonspor alamamıştı...

Sarı-kırmızılı yönetimin, ara transfer döneminde Osimhen ve Batshuayi'nin yanına yeni bir golcü daha eklemek için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen o golcü isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Icardi yerine sürpriz golcü transferi! Trabzonspor alamamıştı...

ICARDI SEZONU KAPATTI

Tottenham maçında dizinden sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan Icardi'nin ameliyat olacağı açıklandı.

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