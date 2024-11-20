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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Icardi yerine sürpriz golcü transferi! Trabzonspor alamamıştı...
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Icardi yerine sürpriz golcü transferi! Trabzonspor alamamıştı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Cimbom, Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte Osimhen ve Batshuayi'nin yanına bir golcü daha transferi yapmak istiyor. Sarı-kırmızı yönetim, Trabzonspor'un ikna edemediği o yıldızı listesine aldı. İşte son dakika transfer haberinin detayı...
Giriş Tarihi: 20.11.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:43