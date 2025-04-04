Trend Galeri Trend Spor Son dakika Galatasaray haberi: Osimhen takım arkadaşlarına bakın ne dedi? Derbi zaferi sonrası flaş sözler ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray haberi: Osimhen takım arkadaşlarına bakın ne dedi? Derbi zaferi sonrası flaş sözler ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası esiyor. Nijeryalı golcü, attığı iki golle takımını sırtlarken, takım arkadaşlarına verdiği sözü de tuttu. Osimhen'in maçın ardından dönüş yolunda arkadaşlarına kariyle ilgili ve şampiyonlukla ilgili söylediği sözler ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 09:56
Son dakika Galatasaray haberi: Osimhen takım arkadaşlarına bakın ne dedi? Derbi zaferi sonrası flaş sözler ortaya çıktı...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve moralleri yukarı çekti.

Son dakika Galatasaray haberi: Osimhen takım arkadaşlarına bakın ne dedi? Derbi zaferi sonrası flaş sözler ortaya çıktı...

Ligde Beşiktaş'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, bu mağlubiyeti, ezeli rakibi sarı-lacivertlileri kupanın dışına iterek telafi etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Osimhen takım arkadaşlarına bakın ne dedi? Derbi zaferi sonrası flaş sözler ortaya çıktı...

Deplasmandaki Fenerbahçe galibiyetiyle kendine gelen Galatasaray'da zaferin baş mimarı ise Victor Osimhen oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Osimhen takım arkadaşlarına bakın ne dedi? Derbi zaferi sonrası flaş sözler ortaya çıktı...

Ligde 3-1 kazanılan maçta 1 asist yapan Osimhen, bu kez duble yaptı ve F.Bahçe'ye karşı 3. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Osimhen takım arkadaşlarına bakın ne dedi? Derbi zaferi sonrası flaş sözler ortaya çıktı...

Kadıköy'de attığı iki golle turu getiren Nijeryalı yıldız futbolcu, takım arkadaşlarına verdiği sözü tuttu.