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Son dakika Galatasaray haberi: Osimhen takım arkadaşlarına bakın ne dedi? Derbi zaferi sonrası flaş sözler ortaya çıktı...
Son dakika Galatasaray haberi: Osimhen takım arkadaşlarına bakın ne dedi? Derbi zaferi sonrası flaş sözler ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası esiyor. Nijeryalı golcü, attığı iki golle takımını sırtlarken, takım arkadaşlarına verdiği sözü de tuttu. Osimhen'in maçın ardından dönüş yolunda arkadaşlarına kariyle ilgili ve şampiyonlukla ilgili söylediği sözler ortaya çıktı. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 09:56