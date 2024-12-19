Trend Galeri Trend Spor Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünyaca ünlü oyuncuyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünyaca ünlü oyuncuyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup ederek zirve yarışında hata yapmayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 19.12.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 07:12
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünyaca ünlü oyuncuyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Cimbom'un görüşmelere başladığı yıldız oyuncu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünyaca ünlü oyuncuyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

Galatasaray'da Trabzonspor galibiyetinin ödülü bir gün izin oldu. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından iyice dinlenmelerini isterken Galatasaray, bu akşam Florya'da toplanarak pazar günkü Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünyaca ünlü oyuncuyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

Sarı-kırmızılı takımda sakatlar takıma geri döndü. Diğer yandan sezonu kapatan İcardi ve cezalı Sallai dışında eksik bulunmuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünyaca ünlü oyuncuyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

Bu hafta ligde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Cimbom son günlerde transferde hareketli günler geçiriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünyaca ünlü oyuncuyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...

Osimhen gibi bir dünya yıldızını kadrosuna katan yönetim, bir yıldız transferi daha yapmak için görüşmelerini hızlandırdı.

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