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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünyaca ünlü oyuncuyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünyaca ünlü oyuncuyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup ederek zirve yarışında hata yapmayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...
Giriş Tarihi: 19.12.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 07:12