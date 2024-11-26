SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu Güney Amerika'dan dolduruyor! Bedelsiz gelebilir...
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında yeni bir forvet arayışı başladı. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Avrupa basınında yer alan iddialara göre Aslan, Şilili forvet, seçenekler arasında birinci sıraya yükseldi. İşte flaş transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:05