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SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu Güney Amerika'dan dolduruyor! Bedelsiz gelebilir...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında yeni bir forvet arayışı başladı. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Avrupa basınında yer alan iddialara göre Aslan, Şilili forvet, seçenekler arasında birinci sıraya yükseldi. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.11.2024 19:53 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:05
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu Güney Amerika’dan dolduruyor! Bedelsiz gelebilir...

Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yi 1-0 Michy Batshuayi'nin tek golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu Güney Amerika’dan dolduruyor! Bedelsiz gelebilir...

Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte puanı 34 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu Güney Amerika’dan dolduruyor! Bedelsiz gelebilir...

Avrupa'da da yoluna başarılı bir şekilde devam eden Aslan'da özellikle Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında gözler forvet transferine çevrilmiş ve yönetim çalışmalarına başlamıştı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu Güney Amerika’dan dolduruyor! Bedelsiz gelebilir...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlandığı iddia edildi.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu Güney Amerika’dan dolduruyor! Bedelsiz gelebilir...

Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın gündemine gelen son ismi Avrupa basını duyurdu.

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