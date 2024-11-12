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SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Icardi'nin yerine forvete 6 yıldız aday! Wanda Nara'nın itirafı herkesi şaşırttı...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4.hafta maçında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken Mauro Icardi'den gelen haberle yıkıldı. Arjantinli yıldız, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Sarı Kırmızılılar, Icardi'nin sakatlığının ardından golcü alternatiflerini hazırlamaya başladı. İtalyan basını, Galatasaray'ın transfer edebileceği 6 yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isimler ve haberin detayları…

Giriş Tarihi: 12.11.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:32
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Icardi’nin yerine forvete 6 yıldız aday! Wanda Nara’nın itirafı herkesi şaşırttı...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. hafta maçında Tottenham'ı konuk etti. Sarı Kırmızılılar, maçı 3-2 kazanırken golücü Mauro Icardi'yi kaybetti.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Icardi’nin yerine forvete 6 yıldız aday! Wanda Nara’nın itirafı herkesi şaşırttı...

Karşılaşmanın ikinci devresinde sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildiği açıklandı. Yıldız futbolcu, sezonu kapattı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Icardi’nin yerine forvete 6 yıldız aday! Wanda Nara’nın itirafı herkesi şaşırttı...

Icardi'nin sakatlığı sonrası Sarı Kırmızılı yönetim, tecrübeli golcünün yerine transfer edilebilecek golcü arayışlarına girdi.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Icardi’nin yerine forvete 6 yıldız aday! Wanda Nara’nın itirafı herkesi şaşırttı...

İtalyan basını, Galatasaray'a transfer olabilecek futbolcuları açıkladı. Haberde, 6 futbolcuya yer verildi.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Icardi’nin yerine forvete 6 yıldız aday! Wanda Nara’nın itirafı herkesi şaşırttı...

ARNAUTOVIC VE CORREA GERİDE KALDI

Galatasaray'ın Marko Arnautovic ve Joaquin Correa'yı gündemine alabileceği iddia edildi.

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