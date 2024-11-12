SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Icardi'nin yerine forvete 6 yıldız aday! Wanda Nara'nın itirafı herkesi şaşırttı...
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4.hafta maçında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken Mauro Icardi'den gelen haberle yıkıldı. Arjantinli yıldız, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Sarı Kırmızılılar, Icardi'nin sakatlığının ardından golcü alternatiflerini hazırlamaya başladı. İtalyan basını, Galatasaray'ın transfer edebileceği 6 yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isimler ve haberin detayları…
Giriş Tarihi: 12.11.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:32