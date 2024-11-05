SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Osimhen için teklif edilecek çılgın rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan dev operasyon...
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için harekete geçiyor. Sarı Kırmızılılar, dünya yıldızı golcü için Napol'ye teklif yapma kararı aldı. Performansıyla taraftarın sevgilisi olan Osimhen için İtalyan kulübüne yapılacak teklif de ortaya çıktı. İşte Osimhen için yapılacak dev teklif…
Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:11