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SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Osimhen için teklif edilecek çılgın rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan dev operasyon...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için harekete geçiyor. Sarı Kırmızılılar, dünya yıldızı golcü için Napol'ye teklif yapma kararı aldı. Performansıyla taraftarın sevgilisi olan Osimhen için İtalyan kulübüne yapılacak teklif de ortaya çıktı. İşte Osimhen için yapılacak dev teklif…

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:11
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Osimhen için teklif edilecek çılgın rakam ortaya çıktı! G.Saray’dan dev operasyon...

Süper Lig'in 10.haftasında Beşiktaş'ı yenerek moral kazanan Galatasaray, 11.haftayı BAY geçti.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Osimhen için teklif edilecek çılgın rakam ortaya çıktı! G.Saray’dan dev operasyon...

Sarı Kırmızılılar, ligde ve Avrupa'da başarılı performansını sürdürürken bir yandan da devre arası ve önümüzdeki sezon için kadro planlamasını yapıyor.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Osimhen için teklif edilecek çılgın rakam ortaya çıktı! G.Saray’dan dev operasyon...

Bu planlamanın en başında gelen isimlerden biri ise Victor Osimhen… İngiliz basını adı Chelsea ile anılan Victor Osimhen için G.Saray'ın da devreye gireceğini iddia etti.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Osimhen için teklif edilecek çılgın rakam ortaya çıktı! G.Saray’dan dev operasyon...

Londra kulübünün devre arasında işi bitirmemesi durumunda Sarı Kırmızılı takımın, Napoli'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Osimhen için teklif edilecek çılgın rakam ortaya çıktı! G.Saray’dan dev operasyon...

50 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF

Galatasaray'ın Nijeryalı golcü için İtalya kulübüne, tam 50 milyon Euro (1 milyar 870 milyon TL) teklif yapacağı belirtildi.

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