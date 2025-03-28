Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan şok sözler! ''Derbiye yapılan atama büyük kumardır'' | ''Maçın bitme ihtimali çok zor...''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan şok sözler! ''Derbiye yapılan atama büyük kumardır'' | ''Maçın bitme ihtimali çok zor...''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında namağlup lider Galatasaray ile çıkış arayan Beşiktaş arasında zorlu bir derbi müsabakası oynanacak. Bir süredir yabancı hakem tartışmasının ardından, mücadeleye Yasin Kol atandı. SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, derbiye yapılan hakem ataması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Çakar'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 28.03.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 07:02
Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan şok sözler! ’’Derbiye yapılan atama büyük kumardır’’ | ’’Maçın bitme ihtimali çok zor...’’

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kritik Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak. Karşılaşma öncesi yabancı hakem tartışması epey gündem olsa da Türkiye Futbol Federasyonu mücadeleye Yasin Kol'u atamıştı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan şok sözler! ’’Derbiye yapılan atama büyük kumardır’’ | ’’Maçın bitme ihtimali çok zor...’’

SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, zorlu derbiyi ve hakem atamasını kaleme aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan şok sözler! ’’Derbiye yapılan atama büyük kumardır’’ | ’’Maçın bitme ihtimali çok zor...’’

AHMET ÇAKAR: YASİN KOL ATAMASI BÜYÜK BİR KUMARDIR!

Yasin Kol ataması için yorumunuz nedir? Çok tartışma çıktı, F.Bahçe-G.Saray kupa maçını kim yönetebilir sizce?

''Yasin Kol ataması, doğru bir atama değildir. Her ne kadar Yasin Kol, Alanya-G.Saray maçında başarılı olsa da gerek deneyimi, gerekse büyük takımların maçını az yönetmiş olması, derbi için çok önemli. ''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan şok sözler! ’’Derbiye yapılan atama büyük kumardır’’ | ’’Maçın bitme ihtimali çok zor...’’

''Derbi yönetmek deneyimdir. Verilecek yanlış bir faul bile maçı çıkmaza sokar. Kaldı ki Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sert açıklamalarda bulundu. Hepsinin altına imza atarım.''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan şok sözler! ’’Derbiye yapılan atama büyük kumardır’’ | ’’Maçın bitme ihtimali çok zor...’’

''İNGİLİZCE BİLMEDEN VAR İLE NASIL İLETİŞİM KURACAK''

''Sonuç olarak İngilizce bilmeyen, VAR hakemi ile nasıl iletişim kuracağı meçhul bir hakemi önemli derbiye atamak büyük bir kumardır. Söyleyeceğim tek cümle var: "Allah yardımcımız olsun."