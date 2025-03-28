Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan şok sözler! ’’Derbiye yapılan atama büyük kumardır’’ | ’’Maçın bitme ihtimali çok zor...’’

AHMET ÇAKAR: YASİN KOL ATAMASI BÜYÜK BİR KUMARDIR!

Yasin Kol ataması için yorumunuz nedir? Çok tartışma çıktı, F.Bahçe-G.Saray kupa maçını kim yönetebilir sizce?

''Yasin Kol ataması, doğru bir atama değildir. Her ne kadar Yasin Kol, Alanya-G.Saray maçında başarılı olsa da gerek deneyimi, gerekse büyük takımların maçını az yönetmiş olması, derbi için çok önemli. ''