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Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan şok sözler! ''Derbiye yapılan atama büyük kumardır'' | ''Maçın bitme ihtimali çok zor...''
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan şok sözler! ''Derbiye yapılan atama büyük kumardır'' | ''Maçın bitme ihtimali çok zor...''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında namağlup lider Galatasaray ile çıkış arayan Beşiktaş arasında zorlu bir derbi müsabakası oynanacak. Bir süredir yabancı hakem tartışmasının ardından, mücadeleye Yasin Kol atandı. SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, derbiye yapılan hakem ataması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Çakar'ın sözleri...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 07:02