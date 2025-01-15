Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan hakemler için bomba iddia! ''Geçen hafta hakemlerin kulağına...''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan hakemler için bomba iddia! ''Geçen hafta hakemlerin kulağına...''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarı fikstürü tamamlanırken şampiyonluk yarışı kıran kırana geçiyor. 8 puan farkla Lider Galatasaray avantajlı konumda bulunurken Fenerbahçe rakibiyle takibini sürdürüyor. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, sezonun ilk yarı fikstüründe oynanan maçlar sonrası hakemler hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte Çakar'ın olay yaratacak sözleri...

Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 07:06
Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan hakemler için bomba iddia! ’’Geçen hafta hakemlerin kulağına...’’

Trendyol Süper ligde 19. hafta geride kalırken, BAY haftasıyla birlikte her takım 18 maça çıktı ve ilk yarı fikstürü tamamlandı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan hakemler için bomba iddia! ’’Geçen hafta hakemlerin kulağına...’’

Galatasaray 50 puanla ligin zirvesinde yer alırken, 42 puanla 2. sıradaki Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan hakemler için bomba iddia! ’’Geçen hafta hakemlerin kulağına...’’

Sezonun ilk yarısında hakem kararları birçok maçın önüne geçerken SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, hakemler hakkında flaş iddialarda bulundu.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan hakemler için bomba iddia! ’’Geçen hafta hakemlerin kulağına...’’

''HAKEMLERİN KULAĞINA BİR ŞEY ÜFLENDİ!''

''45 yıldır futbolun içindeyim. Hakemlik müessesesini de 45 yıldır çok iyi bilirim, detaylara bile hakimimdir.''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan hakemler için bomba iddia! ’’Geçen hafta hakemlerin kulağına...’’

''Geçen hafta için hakemlerin kulağına bazı şeyler üflenmediyse bütün geçmişimi silmeye hazırım. Kim üfledi, hangi kelimeleri söyledi bilemem ama bildiğim bir şey var…''

SON DAKİKA SON DAKİKA