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Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan hakemler için bomba iddia! ''Geçen hafta hakemlerin kulağına...''
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan hakemler için bomba iddia! ''Geçen hafta hakemlerin kulağına...''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarı fikstürü tamamlanırken şampiyonluk yarışı kıran kırana geçiyor. 8 puan farkla Lider Galatasaray avantajlı konumda bulunurken Fenerbahçe rakibiyle takibini sürdürüyor. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, sezonun ilk yarı fikstüründe oynanan maçlar sonrası hakemler hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte Çakar'ın olay yaratacak sözleri...
Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 07:06