Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho hakkında şoke eden sözler! "Ne Ali Koç ne Acun Ilıcalı..."
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 16.hafta maçları tamamlandı. Lider Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise Başakşehir'i 3-1'le geçti. İki takım da şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamadı. Beşiktaş ise ligde galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, takımlardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Çakar, sarı-lacivertli takımın hocası Jose Mourinho hakkında ise şoke eden sözler kullandı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:01