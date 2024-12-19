SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho hakkında şoke eden sözler! "Ne Ali Koç ne Acun Ilıcalı..."

Beşiktaş'ta anormal şeyler yaşanıyor. Takımda gruplaşma, Samet Aybaba iddiaları, üstüne bir de Adana Demir hezimeti yaşandı. Bunların yanı sıra Ümraniye'ye giden taraftarlar, 'Şimdi 150 kişiyiz, yarın 150 bin kişi geliriz' diyerek oyunculara gözdağı verdi. Beşiktaş nasıl kurtulacak?

Ahmet Çakar: Hasan Arat, Türk futbol tarihinde sadece Beşiktaş'ın değil tüm kulüplerin en kötü ve en kötü niyetli başkanıdır. Alacağını aldı ve bastı gitti. Zaten gelmesindeki amaç Beşiktaş'a hizmet filan değil kendisiyle ilgiliydi.