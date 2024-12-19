Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho hakkında şoke eden sözler! "Ne Ali Koç ne Acun Ilıcalı..."

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho hakkında şoke eden sözler! "Ne Ali Koç ne Acun Ilıcalı..."

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 16.hafta maçları tamamlandı. Lider Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise Başakşehir'i 3-1'le geçti. İki takım da şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamadı. Beşiktaş ise ligde galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, takımlardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Çakar, sarı-lacivertli takımın hocası Jose Mourinho hakkında ise şoke eden sözler kullandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:01
SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho hakkında şoke eden sözler! Ne Ali Koç ne Acun Ilıcalı...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da hem saha içi hem de saha dışı olaylar yaşanıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho hakkında şoke eden sözler! Ne Ali Koç ne Acun Ilıcalı...

Beşiktaş'ta seçim gündemi, Fenerbahçe'de Mourinho, Galatasaray'da Icardi, Trabzonspor'da ise TFF ile yaşanan olumsuz durumlar konuşuluyor.

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho hakkında şoke eden sözler! Ne Ali Koç ne Acun Ilıcalı...

SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, kulüplerdeki son gelişmeleri yorumladı. İşte Çakar'ın değerlendirmeleri…

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho hakkında şoke eden sözler! Ne Ali Koç ne Acun Ilıcalı...

"KELLE ALMAK YERİNE..."

Trabzonspor ligde 15. sırada. Trabzonspor yönetimi de TFF ve MHK'yı istemiyor. Takım da kötü durumda. Bordo-mavililer nereye koşuyor?

Ahmet Çakar: Ertuğrul Doğan kardeşimi seviyorum ve iyi niyetinden şüphe etmiyorum. Düşme potasının üstündeler. Bu sezon onlar için kayıp. Kelle almak yerine, önümüzdeki yılların planlamasını yapmak şart gibi görünüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho hakkında şoke eden sözler! Ne Ali Koç ne Acun Ilıcalı...

Beşiktaş'ta anormal şeyler yaşanıyor. Takımda gruplaşma, Samet Aybaba iddiaları, üstüne bir de Adana Demir hezimeti yaşandı. Bunların yanı sıra Ümraniye'ye giden taraftarlar, 'Şimdi 150 kişiyiz, yarın 150 bin kişi geliriz' diyerek oyunculara gözdağı verdi. Beşiktaş nasıl kurtulacak?

Ahmet Çakar: Hasan Arat, Türk futbol tarihinde sadece Beşiktaş'ın değil tüm kulüplerin en kötü ve en kötü niyetli başkanıdır. Alacağını aldı ve bastı gitti. Zaten gelmesindeki amaç Beşiktaş'a hizmet filan değil kendisiyle ilgiliydi.

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