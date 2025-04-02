Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid'i ipten aldı! Arda'ya övgü, Ancelotti'ye tepki! ''Onun sayesinde finaldeyiz''

Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid'i ipten aldı! Arda'ya övgü, Ancelotti'ye tepki! ''Onun sayesinde finaldeyiz''

Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası Yarı Final eşleşmesinin rövanş mücadelesinde Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.İlk maçı deplasmanda kazanan eflatun-beyazlılar ikinci maçta zor anlar yaşasa da devreye milli yıldız Arda Güler girdi. Genç futbolcu için maç sönü övgüler yağdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:49
Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid’i ipten aldı! Arda’ya övgü, Ancelotti’ye tepki! ’’Onun sayesinde finaldeyiz’’

İspanya Kral Kupası yarı final mücadelesinde Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.

Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid’i ipten aldı! Arda’ya övgü, Ancelotti’ye tepki! ’’Onun sayesinde finaldeyiz’’

Eflatun-beyazlılar, deplasmanda 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında 4-3 kaybetti ve maç uzatmaya gitti.

Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid’i ipten aldı! Arda’ya övgü, Ancelotti’ye tepki! ’’Onun sayesinde finaldeyiz’’

ARDA GÜLER DEVREYE GİRDİ

Karşılaşma 4-3 devam ederken 105. dakikada Real Madrid'de oyuna Rodyrgo'nun yerine Arda Güler dahil oldu.

Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid’i ipten aldı! Arda’ya övgü, Ancelotti’ye tepki! ’’Onun sayesinde finaldeyiz’’

ASİSTİYLE TURU GETİRDİ

İspanyol devine final biletini Arda Güler getird.. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda sol ayağıyla ortayı yapan Arda, Rüdiger'in kafa vuruşunu gole çevirmesiyle birlikte kritik bir asiste imza attı.

Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid’i ipten aldı! Arda’ya övgü, Ancelotti’ye tepki! ’’Onun sayesinde finaldeyiz’’

Mücadele 4-4 bitti ve Real Madrid ilk maçın avantajlı skoruyla finale yükselen taraf oldu.