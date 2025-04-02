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Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid'i ipten aldı! Arda'ya övgü, Ancelotti'ye tepki! ''Onun sayesinde finaldeyiz''
Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid'i ipten aldı! Arda'ya övgü, Ancelotti'ye tepki! ''Onun sayesinde finaldeyiz''
Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası Yarı Final eşleşmesinin rövanş mücadelesinde Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.İlk maçı deplasmanda kazanan eflatun-beyazlılar ikinci maçta zor anlar yaşasa da devreye milli yıldız Arda Güler girdi. Genç futbolcu için maç sönü övgüler yağdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:49