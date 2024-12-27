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SON DAKİKA HABERİ: Barış Alper Yılmaz’ın rotası belli oldu! Flaş gelişmede Fatih Terim detayı…
SON DAKİKA HABERİ: Barış Alper Yılmaz’ın rotası belli oldu! Flaş gelişmede Fatih Terim detayı…
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en önemli futbolcularından Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. 24 yaşındaki oyuncu, gelecek hedeflerini de yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Yıldız isim, kariyer rotasını belirlerken, yaşanan gelişmede Fatih Terim detayı dikkatleri çekti. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:20