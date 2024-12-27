Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Barış Alper Yılmaz’ın rotası belli oldu! Flaş gelişmede Fatih Terim detayı…

SON DAKİKA HABERİ: Barış Alper Yılmaz’ın rotası belli oldu! Flaş gelişmede Fatih Terim detayı…

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en önemli futbolcularından Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. 24 yaşındaki oyuncu, gelecek hedeflerini de yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Yıldız isim, kariyer rotasını belirlerken, yaşanan gelişmede Fatih Terim detayı dikkatleri çekti. İşte flaş haberin detayları…

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:20
SON DAKİKA HABERİ: Barış Alper Yılmaz’ın rotası belli oldu! Flaş gelişmede Fatih Terim detayı…

G.Saray'a imza attığı Temmuz 2021'den bu yana büyük bir çıkış içinde olan Barış Alper Yılmaz, artık rotasını belirledi.

SON DAKİKA HABERİ: Barış Alper Yılmaz’ın rotası belli oldu! Flaş gelişmede Fatih Terim detayı…

Sezon başında yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olması ve başarısı sonrasında milli oyuncu da kendini hazırlamaya başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Barış Alper Yılmaz’ın rotası belli oldu! Flaş gelişmede Fatih Terim detayı…

Yaz transfer döneminde Nottingham Forest'ın teklifte bulunduğu 24 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray satmamıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Barış Alper Yılmaz’ın rotası belli oldu! Flaş gelişmede Fatih Terim detayı…

ROTAYI AVRUPA'YA ÇEVİRDİ

Avrupa kulüplerin radarında olan Barış Alper Yılmaz, rotasını Avrupa'ya çevirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Barış Alper Yılmaz’ın rotası belli oldu! Flaş gelişmede Fatih Terim detayı…

İTALYANLAR PEŞİNDE

Devre olmadan 9 gole ulaşarak kariyer rekoru kıran milli yıldız, İngilizler'den sonra İtalyanlar'ı da peşine taktı.

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