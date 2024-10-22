SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş dünya yıldızını yeniden istiyor! Hasan Arat’tan devre arası bombası… Semih Kılıçsoy’a da talip var!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Süper Lig'de 20 puanla 2.sırada yer alarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta genç yıldız Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan birçok taliplinin olduğu bilinirken, söz konusu kulüplerin Semih için devre arası hamle yapacağı ifade ediliyor. Öte yandan Siyah Beyazlıların devre arası transfer döneminde bir dünya yıldızını takıma dahil etmenin peşinde olduğu belirtiliyor. Kartal, yaz transfer döneminde ilgilendiği ancak olumlu yanıt alamadığı dünya yıldızını devre arasında bitirecek. İşte Beşiktaş'ta son gelişmeler…
Giriş Tarihi: 22.10.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:29