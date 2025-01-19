Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Solskjaer'den sürpriz talep! Manchester United'dan eski oyuncusuna göz dikti...

Son dakika haberi: Solskjaer'den sürpriz talep! Manchester United'dan eski oyuncusuna göz dikti...

Son dakika haberi: Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskajer'i getiren Beşiktaş'ta rota artık transfere çevrildi. Mayıs ayındaki seçime ligi iyi bir sırada bitirerek girmek isteyen Serdal Adalı ve yönetimi transfer çalışmalarında vites arttıracak. Siyah-beyazlılar, Solskjaer'ın onayıyla bir dönem Manchester United forması giyen on numara için harekete geçti. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 14:44
Son dakika haberi: Solskjaer’den sürpriz talep! Manchester United’dan eski oyuncusuna göz dikti...

Sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile geçiren Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkan seçilmesi sonrası teknik direktör arayışı başlamıştı.

Son dakika haberi: Solskjaer’den sürpriz talep! Manchester United’dan eski oyuncusuna göz dikti...

Uzun süren belirsizlik ardından siyah-beyazlılar teknik direktörlük koltuğuna İskoç Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

Son dakika haberi: Solskjaer’den sürpriz talep! Manchester United’dan eski oyuncusuna göz dikti...

Buna göre Beşiktaş, 51 yaşındaki teknik adam ile ligin ikinci yarısında çıkışa geçme niyetinde.

Son dakika haberi: Solskjaer’den sürpriz talep! Manchester United’dan eski oyuncusuna göz dikti...

TRANSFER HAREKATI BAŞLIYOR

Mevcut kadrodan bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken siyah-beyazlılar yeni hocasının talebi doğrultusunda transfer harekatında vites arttıracak.

Son dakika haberi: Solskjaer’den sürpriz talep! Manchester United’dan eski oyuncusuna göz dikti...

Kara Kartal eksik bölgelere hamle yaparak kadro kalitesini yukarı çekmeyi planlıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA