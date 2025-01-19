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Son dakika haberi: Solskjaer'den sürpriz talep! Manchester United'dan eski oyuncusuna göz dikti...
Son dakika haberi: Solskjaer'den sürpriz talep! Manchester United'dan eski oyuncusuna göz dikti...
Son dakika haberi: Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskajer'i getiren Beşiktaş'ta rota artık transfere çevrildi. Mayıs ayındaki seçime ligi iyi bir sırada bitirerek girmek isteyen Serdal Adalı ve yönetimi transfer çalışmalarında vites arttıracak. Siyah-beyazlılar, Solskjaer'ın onayıyla bir dönem Manchester United forması giyen on numara için harekete geçti. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 14:44