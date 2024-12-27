Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı başladı! Yıldız isim için harekete geçtiler…
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı başladı! Yıldız isim için harekete geçtiler…
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in ilk bölümü tamamlanırken, kulüpler kadrolarına takviye yapmak için harekete geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş, İtalya Serie A devi Roma'nın yıldızı için devre arasında transfer yarışına girecek. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, iki büyük takımın ilgilendiği ismi duyurdu. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 27.12.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:47