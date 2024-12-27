Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı başladı! Yıldız isim için harekete geçtiler…

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı başladı! Yıldız isim için harekete geçtiler…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in ilk bölümü tamamlanırken, kulüpler kadrolarına takviye yapmak için harekete geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş, İtalya Serie A devi Roma'nın yıldızı için devre arasında transfer yarışına girecek. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, iki büyük takımın ilgilendiği ismi duyurdu. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 27.12.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:47
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı başladı! Yıldız isim için harekete geçtiler…

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta çalışmalar ciddi şekilde hızlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı başladı! Yıldız isim için harekete geçtiler…

Ligde ve Avrupa'da inişli çıkışlı performanslar yaşayan her iki takım da ara transfer döneminde iddialı hamleler yapmak istiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı başladı! Yıldız isim için harekete geçtiler…

TRANSFER SAVAŞI BAŞLADI

Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, sol bek mevkisi için aynı ismi gündemine aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı başladı! Yıldız isim için harekete geçtiler…

İTALYAN GAZETECİ DUYURDU

İki ezeli rakibin talip olduğu yıldız futbolcuyu, İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sosyal medya hesabından duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı başladı! Yıldız isim için harekete geçtiler…

EZELİ RAKİPLER ZALEWSKI'YE TALİP

Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş, İtalya'da Roma forması giyen Nicola Zalewski için karşı karşıya geldi.

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