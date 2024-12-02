SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Süper Lig'de rekor kırıldı..
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla puanını 22 yaptı. Taraftarlar, sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kartal'da talihsiz istatistik maç biter bitmez ortaya çıktı. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 02.12.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 23:04