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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Süper Lig'de rekor kırıldı..

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla puanını 22 yaptı. Taraftarlar, sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kartal'da talihsiz istatistik maç biter bitmez ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

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Giriş Tarihi: 02.12.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 23:04
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Süper Lig’de rekor kırıldı..
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Süper Lig’de rekor kırıldı..

Kötü gidişatı durduramayan Beşiktaş, Süper Lig'in 14.haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Süper Lig’de rekor kırıldı..

Siyah-beyazlılar mücadeleye, "Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Salih, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile" ilk 11'iyle çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Süper Lig’de rekor kırıldı..

Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından bu maçta takımın başında Serdar Topraktepe yer aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Süper Lig’de rekor kırıldı..

Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin büyük kısmını doldurdu.

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