Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'tan derbi için sürpriz hamle! Serdal Adalı yabancı hakem getiriyor...

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan derbi için sürpriz hamle! Serdal Adalı yabancı hakem getiriyor...

Son dakika haberi: Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. 29. haftanın en kritik müsabakası ise Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Derbi için siyah-beyazlılar yabancı hakem talebinde bulunsa da Türkiye Futbol Federasyonu mücadeleyi Yasin Kol'u atamıştı. Buna karşın Beşiktaş başkanı Serdal Adalı ise sürpriz bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.03.2025 22:42 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 22:42
Son dakika haberi: Beşiktaş’tan derbi için sürpriz hamle! Serdal Adalı yabancı hakem getiriyor...

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan derbi için sürpriz hamle! Serdal Adalı yabancı hakem getiriyor...

Sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde çıkışa geçse de son iki maçta mağlup olmuştu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan derbi için sürpriz hamle! Serdal Adalı yabancı hakem getiriyor...

DERBİDE HEDEF 3 PUAN

Norveçli teknik adam zorlu mücadeleyi kazanarak, taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan derbi için sürpriz hamle! Serdal Adalı yabancı hakem getiriyor...

Öte yandan kritik derbi için uzun süre yabancı hakem konusu gündemi meşgul etmişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan derbi için sürpriz hamle! Serdal Adalı yabancı hakem getiriyor...

Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonuna Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Vincic'in yönetmisinin ardından, yabancı hakem çağrısı yapmıştı.