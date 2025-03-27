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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan derbi için sürpriz hamle! Serdal Adalı yabancı hakem getiriyor...
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan derbi için sürpriz hamle! Serdal Adalı yabancı hakem getiriyor...
Son dakika haberi: Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. 29. haftanın en kritik müsabakası ise Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Derbi için siyah-beyazlılar yabancı hakem talebinde bulunsa da Türkiye Futbol Federasyonu mücadeleyi Yasin Kol'u atamıştı. Buna karşın Beşiktaş başkanı Serdal Adalı ise sürpriz bir hamlede bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 22:42