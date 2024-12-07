Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! O paylaşım gündem oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! O paylaşım gündem oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın en kritik maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Beşiktaş, Immobile'nin tek golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye olay bir göndermede bulundu. İşte gündem olan o paylaşım...

Giriş Tarihi: 07.12.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 22:41
Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme! O paylaşım gündem oldu...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme! O paylaşım gündem oldu...

5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran siyah-beyazlı takım, İtalyan golcüsü Immobile'nin tek golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme! O paylaşım gündem oldu...

4 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 4 yıl aranın ardından evinde rakibine karşı galip gelmiş oldu. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de sarı-lacivertlileri en son 19 Temmuz 2020 tarihinde yenmişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme! O paylaşım gündem oldu...

26 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 26 maçlık deplasman serisi Beşiktaş yenilgisiyle birlikte sona erdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme! O paylaşım gündem oldu...

JOSE MOURİNHO 2. DERBİSİNİ DE KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, bu mücadelelerin derbiler olması dikkati çekti.

SON DAKİKA SON DAKİKA