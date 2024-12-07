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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! O paylaşım gündem oldu...
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! O paylaşım gündem oldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın en kritik maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Beşiktaş, Immobile'nin tek golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye olay bir göndermede bulundu. İşte gündem olan o paylaşım...
Giriş Tarihi: 07.12.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 22:41