Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap! Kartal, o paylaşımı alıntıladı ve...

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap! Kartal, o paylaşımı alıntıladı ve...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, Cimbom'un 28 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Kartal, galibiyetin ardından sarı-kırmızılıları kızdıran göndermeler yaparken, son paylaşım da gündem oldu. İşte Beşiktaş'ın 8 yıl sonra Galatasaray'a verdiği cevap...

Giriş Tarihi: 30.03.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 13:07
Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap! Kartal, o paylaşımı alıntıladı ve...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap! Kartal, o paylaşımı alıntıladı ve...

Siyah-beyazlılar, zorlu maçtan Rafa Silva ve Gedson'un kaydettiği gollerle 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın golünü Lucas Torreira kaydetti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap! Kartal, o paylaşımı alıntıladı ve...

G.SARAY'IN SERİSİ BİTTİ

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, Beşiktaş derbisinde kaybederek serisini sürdüremedi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap! Kartal, o paylaşımı alıntıladı ve...

EVİNDE KAYBETMİYOR

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında sarı-kırmızılılara karşı 9. maçında 7. galibiyetini aldı ve evindeki üstünlüğünü devam ettirdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap! Kartal, o paylaşımı alıntıladı ve...

SOLSKAJER'DEN BİR İLK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bernd Schuster'in 2010-2011 sezonunda deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Galatasaray'ı, Süper Lig'de mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.