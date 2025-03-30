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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap! Kartal, o paylaşımı alıntıladı ve...
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap! Kartal, o paylaşımı alıntıladı ve...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, Cimbom'un 28 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Kartal, galibiyetin ardından sarı-kırmızılıları kızdıran göndermeler yaparken, son paylaşım da gündem oldu. İşte Beşiktaş'ın 8 yıl sonra Galatasaray'a verdiği cevap...
Giriş Tarihi: 30.03.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 13:07