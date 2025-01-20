Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oluyor! İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif...
Son dakika haberi: Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oluyor! İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif...
Son dakika haberi: Lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Ara transfer döneminde en az 3 transfer yapmayı planlıyan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak oyuncuların da geleceği belli oluyor. Bir süredir takımdan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi teklfini iletti. İşte o teklifin detayları...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:30