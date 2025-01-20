Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oluyor! İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif...

Son dakika haberi: Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oluyor! İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif...

Son dakika haberi: Lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Ara transfer döneminde en az 3 transfer yapmayı planlıyan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak oyuncuların da geleceği belli oluyor. Bir süredir takımdan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi teklfini iletti. İşte o teklifin detayları...

Giriş Tarihi: 20.01.2025 18:30 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:30
Son dakika haberi: Cengiz Ünder’in yeni adresi belli oluyor! İşte Fenerbahçe’ye yapılan teklif...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe lider Galatasary ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Son dakika haberi: Cengiz Ünder’in yeni adresi belli oluyor! İşte Fenerbahçe’ye yapılan teklif...

Sezonun ikinci yarısında kayıpsız devam etmek isteyen sarı-lacivertliler bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Son dakika haberi: Cengiz Ünder’in yeni adresi belli oluyor! İşte Fenerbahçe’ye yapılan teklif...

Jose Mourinho ile yapılan toplantı sonrası en az 3 transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Cengiz Ünder’in yeni adresi belli oluyor! İşte Fenerbahçe’ye yapılan teklif...

Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için kulübe resmi teklif yapıldı.

Son dakika haberi: Cengiz Ünder’in yeni adresi belli oluyor! İşte Fenerbahçe’ye yapılan teklif...

İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI

Fenerbahçe adı bir süredir transfer dedikodularında bulunan Cengiz Ünder ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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