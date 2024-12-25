Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: En-Nesyri için Al Nassr'dan çılgın teklif! Fenerbahçe'ye piyango vurdu...

SON DAKİKA HABERİ: En-Nesyri için Al Nassr'dan çılgın teklif! Fenerbahçe'ye piyango vurdu...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Zirve yarışını sürdürmek adına kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan devi Al Nassr, Anderson Talisca görüşmelerinde En-Nesyri için çılgın bir teklif yapmaya karar verdi. İşte flaş haberin detayları…

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 25.12.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 07:38
SON DAKİKA HABERİ: En-Nesyri için Al Nassr’dan çılgın teklif! Fenerbahçe’ye piyango vurdu...

F.Bahçe, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harıl harıl çalışırken, bir yandan ayrılacak oyuncularında hesabını yapıyor.

SON DAKİKA HABERİ: En-Nesyri için Al Nassr’dan çılgın teklif! Fenerbahçe’ye piyango vurdu...

Sarı-lacivertliler, transferin ana gündem maddesi olan Anderson Talisca konusunda Al Nassr ile de pazarlıklarını tamamladı.

SON DAKİKA HABERİ: En-Nesyri için Al Nassr’dan çılgın teklif! Fenerbahçe’ye piyango vurdu...

Ancak Kanarya, Talisca ile olan görüşmelerde Suudi devinden bir de karşı teklif aldı.

SON DAKİKA HABERİ: En-Nesyri için Al Nassr’dan çılgın teklif! Fenerbahçe’ye piyango vurdu...

Fenerbahçe, bu sezon 20 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı En-Nesyri için çılgın bir öneri ile karşılaştı.

SON DAKİKA HABERİ: En-Nesyri için Al Nassr’dan çılgın teklif! Fenerbahçe’ye piyango vurdu...

RESMİYETE DÖKME KARARI

Geçtiğimiz hafta sözlü olarak bu konuda F.Bahçe'nin kapısını çalan Suudi Arabistan temsilcisi, işi resmiyete dökmeye karar verdi.

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