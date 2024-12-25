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SON DAKİKA HABERİ: En-Nesyri için Al Nassr'dan çılgın teklif! Fenerbahçe'ye piyango vurdu...
SON DAKİKA HABERİ: En-Nesyri için Al Nassr'dan çılgın teklif! Fenerbahçe'ye piyango vurdu...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Zirve yarışını sürdürmek adına kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan devi Al Nassr, Anderson Talisca görüşmelerinde En-Nesyri için çılgın bir teklif yapmaya karar verdi. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 25.12.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 07:38