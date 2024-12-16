SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! "İlk yarının uzatma dakikalarında..."

"EN-NESYRI GECENİN YILDIZI OLDU"

Ardından kaos başladı. Ama En-Nesyri önce attığı çok güzel bir kafa golüyle takıma hayat verdi, sonra 10'a 10 oynanan son bölümde de işi bitirip takımını rahatlattı. Gelelim genel gözlemlerime: Sezon başından beri vurguluyorum. En-Nesyri, yedek bekletilecek bir santrfor değil. Tabi ki En-Nesyri, gecenin yıldızı oldu. Fred'teki fiziksel düşüş devam ediyor. Dün en beğendiğim oyunculardan biri de yavaş yavaş form grafiği yükselen Kostic'ti. Amrabat çok güçlü değil fakat deneyimi ile işi idare ediyor. En çok koşan -bal yapmasa da- Szymanski'ydi.