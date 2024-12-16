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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! "İlk yarının uzatma dakikalarında..."

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'in 16.haftasında sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 35'e yükseltirken zirve takibini de sürdürdü. SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de hakem Ozan Ergün'ün performansını değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu, mücadelede verilemeyen penaltıyı açıkladı. İşte yazarların yorumları…

Giriş Tarihi: 16.12.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 07:04
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! İlk yarının uzatma dakikalarında...

Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi Dzeko ve En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 kazandı ve Galatasaray-Trabzonspor maçını beklemeye başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! İlk yarının uzatma dakikalarında...

SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasını yorumladı. İşte değerlendirmeler…

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! İlk yarının uzatma dakikalarında...

ÖMER ÜRÜNDÜL: En-Nesyri yedek bekletilmemeli

Başakşehir'in atletik bir geri dörtlüsü var. Maça son derece hırslı ve atak başlayan F.Bahçe, yoğun baskı kurmasına rağmen rakibinin direnciyle üretkenlik sıkıntısı çekti. Takım savunmasında hiç zorlanmadı ama pozisyona girmekte sorunlar vardı. Nihayet devre sonunda Dzeko, takımını öne geçiren golü attı. Sonra da Ba'nın profesyonelliğe yakışmayan hareketiyle rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj elde etti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan ve baskı kuran bir F.Bahçe vardı. Ama yine pozisyon bulmakta zorlanıyorlardı. Sonra kaleci Ertuğrul'un büyük hatasıyla Başakşehir, beraberliği buldu.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! İlk yarının uzatma dakikalarında...

"EN-NESYRI GECENİN YILDIZI OLDU"

Ardından kaos başladı. Ama En-Nesyri önce attığı çok güzel bir kafa golüyle takıma hayat verdi, sonra 10'a 10 oynanan son bölümde de işi bitirip takımını rahatlattı. Gelelim genel gözlemlerime: Sezon başından beri vurguluyorum. En-Nesyri, yedek bekletilecek bir santrfor değil. Tabi ki En-Nesyri, gecenin yıldızı oldu. Fred'teki fiziksel düşüş devam ediyor. Dün en beğendiğim oyunculardan biri de yavaş yavaş form grafiği yükselen Kostic'ti. Amrabat çok güçlü değil fakat deneyimi ile işi idare ediyor. En çok koşan -bal yapmasa da- Szymanski'ydi.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! İlk yarının uzatma dakikalarında...

F.Bahçe, Livakovic boşta olmak üzere 3 sakat verdi. Üstelik de kısa süreli olmayacağa benziyor. Önemli bir sıkıntı da F.Bahçe'nin işi idare edecek yeterlilikte bir yedek kalecisinin olmayışı dün iyice belgelendi. Mourinho'nun bitime 15 dakika kala rakip 10 kişiyken 5 hakkını tamamlaması da mantıkla bağdaşmıyor.

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