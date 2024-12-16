SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! "İlk yarının uzatma dakikalarında..."
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'in 16.haftasında sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 35'e yükseltirken zirve takibini de sürdürdü. SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de hakem Ozan Ergün'ün performansını değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu, mücadelede verilemeyen penaltıyı açıkladı. İşte yazarların yorumları…
Giriş Tarihi: 16.12.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 07:04