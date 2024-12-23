Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Talisca'nın sözleşmesi ortaya çıktı! SABAH Spor açıklıyor...
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Talisca'nın sözleşmesi ortaya çıktı! SABAH Spor açıklıyor...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, yaklaşık iki aydır uğraştığı Anderson Talisca transferini mutlu sonla bitirdi. Sarı-lacivertli kulüp hem Sambacı'yla hem de kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı. Talisca ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmenin detaylarına SABAH SPOR ulaştı. İşte flaş haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:32