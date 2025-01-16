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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıldız ismin yeni adresi belli oluyor! Mourinho'nun gözüne girememişti...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıldız ismin yeni adresi belli oluyor! Mourinho'nun gözüne girememişti...
Son dakika haberi: Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde kadrodan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen yıldız isimler yollar ayrılıyor. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:14