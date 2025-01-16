Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıldız ismin yeni adresi belli oluyor! Mourinho'nun gözüne girememişti...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıldız ismin yeni adresi belli oluyor! Mourinho'nun gözüne girememişti...

Son dakika haberi: Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde kadrodan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen yıldız isimler yollar ayrılıyor. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:14
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yıldız ismin yeni adresi belli oluyor! Mourinho’nun gözüne girememişti...

Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarında gaza bastı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yıldız ismin yeni adresi belli oluyor! Mourinho’nun gözüne girememişti...

Sarı-lacivertliler, kadroya takviye yaparak hem sahayı hem de kulübeyi güçlendirmek için harekete geçti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yıldız ismin yeni adresi belli oluyor! Mourinho’nun gözüne girememişti...

Takıma yapılacak transferlerin yanı sıra, ayrılacak futbolcuların da geleceği merak ediliyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yıldız ismin yeni adresi belli oluyor! Mourinho’nun gözüne girememişti...

Bu konuda Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan yıldız isim konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yıldız ismin yeni adresi belli oluyor! Mourinho’nun gözüne girememişti...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kulübeye hapsettiği milli oyuncu yeniden İtalya'ya dönebilir.

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