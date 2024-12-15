SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri rüzgarı! Bu sezon bir ilki yaşadı...
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'in 16.haftasında sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere mücadeleyi golcüleri Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kazandırırken, Faslı golcü ikinci yarıda oyuna girerek takımına maçı kazandırdı. En-Nesyri, performansıyla maça damgasını vurdu. İşte flaş haberin detayları.
Giriş Tarihi: 15.12.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 22:12