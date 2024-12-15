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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri rüzgarı! Bu sezon bir ilki yaşadı...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'in 16.haftasında sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere mücadeleyi golcüleri Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kazandırırken, Faslı golcü ikinci yarıda oyuna girerek takımına maçı kazandırdı. En-Nesyri, performansıyla maça damgasını vurdu. İşte flaş haberin detayları.

Giriş Tarihi: 15.12.2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 22:12
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri rüzgarı! Bu sezon bir ilki yaşadı...

Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetti.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri rüzgarı! Bu sezon bir ilki yaşadı...

Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanarak 35 puana yükseldi. Başakşehir ise 22 puanda kaldı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri rüzgarı! Bu sezon bir ilki yaşadı...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri (2) kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı Piatek'ten geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri rüzgarı! Bu sezon bir ilki yaşadı...

Müsabaka 1-1 devam ederken Jose Mourinho oyuna müdahale etti ve Faslı golcü En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri rüzgarı! Bu sezon bir ilki yaşadı...

En-Nesyri, 63.dakikada Sofyan Amrabat'ın yerine oyuna dahil oldu ve adeta maçın kahramanı oldu.

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