SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi için tarih verdiler! En-Nesyri detayı dikkat çekti...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin bir numaralı gündemi Anderson Talisca… Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, İspanyol basını transferi tarihi için tarih verdi. Haberde En-Nesyri detayı dikkatleri çekti. İşte flaş transfer haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 14.12.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:39