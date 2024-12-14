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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi için tarih verdiler! En-Nesyri detayı dikkat çekti...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin bir numaralı gündemi Anderson Talisca… Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, İspanyol basını transferi tarihi için tarih verdi. Haberde En-Nesyri detayı dikkatleri çekti. İşte flaş transfer haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 14.12.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:39
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin Anderson Talisca transferi için tarih verdiler! En-Nesyri detayı dikkat çekti...

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin Anderson Talisca transferi için tarih verdiler! En-Nesyri detayı dikkat çekti...

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun da talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin Anderson Talisca transferi için tarih verdiler! En-Nesyri detayı dikkat çekti...

Kanarya'da devre arası için gündeme gelen ve uğraş verilen futbolcular listesinin bir numarasında ise Anderson Talisca yer alıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin Anderson Talisca transferi için tarih verdiler! En-Nesyri detayı dikkat çekti...

Daha önce Beşiktaş forması giyen ve tekrardan ülkemize dönme ihtimali bulunan Anderson Talisca için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin Anderson Talisca transferi için tarih verdiler! En-Nesyri detayı dikkat çekti...

Habere göre, kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam ettiren Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe'ye katılabilir.

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