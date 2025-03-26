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Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın'dan dev gelir! Kanarya, kasayı dolduracak...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerine büyük ilgi var. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar boy gösteren sarı-lacivertli takımda özellikle Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın için Avrupa'nın dev takımları sıraya girdi. Kulüpler, şimdiden Kanarya'ya teklif yağdırdı. İşte haberin ve teklifin detayları...
Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 09:51