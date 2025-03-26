Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın'dan dev gelir! Kanarya, kasayı dolduracak...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın'dan dev gelir! Kanarya, kasayı dolduracak...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerine büyük ilgi var. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar boy gösteren sarı-lacivertli takımda özellikle Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın için Avrupa'nın dev takımları sıraya girdi. Kulüpler, şimdiden Kanarya'ya teklif yağdırdı. İşte haberin ve teklifin detayları...

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 09:51
Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın’dan dev gelir! Kanarya, kasayı dolduracak...

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerine ilgi yağıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın’dan dev gelir! Kanarya, kasayı dolduracak...

Sarı-lacivertli takımda bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek için Avrupa devleri sıraya girdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın’dan dev gelir! Kanarya, kasayı dolduracak...

Hem sarı-lacivertli formayla hem de A Milli Takım'da kendilerini gösteren Fenerbahçeli futbolcuların transferinde sezon sonunda rekabetin daha da artması bekleniyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın’dan dev gelir! Kanarya, kasayı dolduracak...

Yönetimin satma konusunda çok istekli olmadığı futbolcularla ilgili son durum şöyle…

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın’dan dev gelir! Kanarya, kasayı dolduracak...

OĞUZ AYDIN:

Bu sezon Fenerbahçe'de 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Milli forma ile Macaristan karşısında 2 maçta, 3 asist yapan futbolcu, İtalya, Fransa ve Hollanda liginde gündem oldu.