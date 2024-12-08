Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray cephesi ayağa kalktı! Turgut Doman'a tepkiler yağıyor | TFF'den flaş açıklama...

Son dakika haberi: Galatasaray cephesi ayağa kalktı! Turgut Doman'a tepkiler yağıyor | TFF'den flaş açıklama...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada sarı-lacivertlilerle puan farkını da 6'ya çıkardı. Maçın en çok konuşulan ismi ise hakem Turgut Doman oldu. Rey Manaj'ın son dakikalarda Barış Alper'e yaptığı sert faul sonrası VAR devreye girdi. Pozisyonu izleyen hakem Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. Maçı sedyeyle terk eden Barış Alper'in sakatlığının ciddi olabileceği ifade edildi. TFF ise konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.