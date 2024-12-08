Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray cephesi ayağa kalktı! Turgut Doman'a tepkiler yağıyor | TFF'den flaş açıklama...

Son dakika haberi: Galatasaray cephesi ayağa kalktı! Turgut Doman'a tepkiler yağıyor | TFF'den flaş açıklama...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada sarı-lacivertlilerle puan farkını da 6'ya çıkardı. Maçın en çok konuşulan ismi ise hakem Turgut Doman oldu. Rey Manaj'ın son dakikalarda Barış Alper'e yaptığı sert faul sonrası VAR devreye girdi. Pozisyonu izleyen hakem Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. Maçı sedyeyle terk eden Barış Alper'in sakatlığının ciddi olabileceği ifade edildi. TFF ise konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi: 08.12.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:57
Son dakika haberi: Galatasaray cephesi ayağa kalktı! Turgut Doman’a tepkiler yağıyor | TFF’den flaş açıklama...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Son dakika haberi: Galatasaray cephesi ayağa kalktı! Turgut Doman’a tepkiler yağıyor | TFF’den flaş açıklama...

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 38 çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan ligde gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak.

Son dakika haberi: Galatasaray cephesi ayağa kalktı! Turgut Doman’a tepkiler yağıyor | TFF’den flaş açıklama...

METEHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Metahan Baltacı, müsabakanın 16. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Metehan, ceza sahasına yakın bir noktada Rey Manaj ile girdiği ikili mücadelede topa elle dokundu. Maçın hakemi Turgut Doman, Metehan Baltacı'ya ilk olarak sarı gösterirken daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyip, direkt kırmızı karta çevirdi. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılılardaki ilk kırmızı kartını gördü.

Son dakika haberi: Galatasaray cephesi ayağa kalktı! Turgut Doman’a tepkiler yağıyor | TFF’den flaş açıklama...

YUNUS AKGÜN 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün müsabakanın 36. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Yunus böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevincini yaşadı. 24 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 golü bulunuyor.

Son dakika haberi: Galatasaray cephesi ayağa kalktı! Turgut Doman’a tepkiler yağıyor | TFF’den flaş açıklama...

VİCTOR OSİMHEN LİGDE GOL SAYISINI 7'YE ÇIKARDI

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları ilk yarıda öne geçiren golü penaltıdan kaydetti. Müsabakanın 45+9. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. 25 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de 3 gol attı.

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