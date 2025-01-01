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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da 2025'in ilk transfer bombası belli oldu! Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katıyor...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da 2025'in ilk transfer bombası belli oldu! Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katıyor...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da stoper takviyesi için temaslar hızlandırıldı. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldızı Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, görüşmelerini sıklaştırırken, transfer konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Haberi, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 01.01.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:59