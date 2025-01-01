SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da 2025’in ilk transfer bombası belli oldu! Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katıyor...

BURUK, NELSSON'U AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nelsson'un geleceğiyle ilgili olarak, "Nelsson ile ayın 13'üne kadar bir süremiz var. Ondan sonra da ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor onu konuşmamız gerekiyor." demişti.