Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da 2025'in ilk transfer bombası belli oldu! Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katıyor...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da 2025'in ilk transfer bombası belli oldu! Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katıyor...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da stoper takviyesi için temaslar hızlandırıldı. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldızı Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, görüşmelerini sıklaştırırken, transfer konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Haberi, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 01.01.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:59
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da 2025’in ilk transfer bombası belli oldu! Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katıyor...

Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrilirken, stoper takviyesi için de harekete geçildi.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da 2025’in ilk transfer bombası belli oldu! Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katıyor...

Sarı kırmızılıların bu sezon formdan düşen Victor Nelsson'u teklif gelmesi halinde elden çıkarması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da 2025’in ilk transfer bombası belli oldu! Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katıyor...

BURUK, NELSSON'U AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nelsson'un geleceğiyle ilgili olarak, "Nelsson ile ayın 13'üne kadar bir süremiz var. Ondan sonra da ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor onu konuşmamız gerekiyor." demişti.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da 2025’in ilk transfer bombası belli oldu! Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katıyor...

Cimbom, Nelsson'un ayrılık ihtimalinin yüksek olması nedeniyle Paris Saint-Germain'nden Milan Skriniar'ı gündemine aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da 2025’in ilk transfer bombası belli oldu! Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katıyor...

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Fransız devinde bu sezon gözden düşen oyuncu için yönetim bir süredir mesailerini artırmıştı.

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