Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Galatasaray'da Icardi krizi patlak verdi! "Eğer bunu yapmazsa..."
Son dakika haberi: Galatasaray'da Icardi krizi patlak verdi! "Eğer bunu yapmazsa..."
SON DAKİKA: Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından sezonu kapatan Mauro Icardi krizi patlak verdi. Yönetimin yıldız golcüye uyarıda bulunduğu iddia edildi. Arjantin basını, sarı-kırmızılı yönetim ile deneyimli oyuncu arasında yaşananları detaylarıyla açıkladı. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 13.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:30