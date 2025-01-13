Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'da Icardi krizi patlak verdi! "Eğer bunu yapmazsa..."

Son dakika haberi: Galatasaray'da Icardi krizi patlak verdi! "Eğer bunu yapmazsa..."

SON DAKİKA: Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından sezonu kapatan Mauro Icardi krizi patlak verdi. Yönetimin yıldız golcüye uyarıda bulunduğu iddia edildi. Arjantin basını, sarı-kırmızılı yönetim ile deneyimli oyuncu arasında yaşananları detaylarıyla açıkladı. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 13.01.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:30
Son dakika haberi: Galatasaray’da Icardi krizi patlak verdi! Eğer bunu yapmazsa...

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray'da Mauro Icardi sorunu baş gösterdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Icardi krizi patlak verdi! Eğer bunu yapmazsa...

Yıldız forvet, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta ciddi bir sakatlık geçirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Icardi krizi patlak verdi! Eğer bunu yapmazsa...

Cimbom, Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve menisküs hasarı meydana geldiğini açıklayarak ameliyat olacağını duyurmuştu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Icardi krizi patlak verdi! Eğer bunu yapmazsa...

Sezonu kapatan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay ülkesinde ameliyat oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Icardi krizi patlak verdi! Eğer bunu yapmazsa...

Son günlerde adı Wanda Nara ile sık sık gündemde olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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