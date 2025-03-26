Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'dan tarihi karar! Osimhen için çılgın proje devreye giriyor...

Son dakika haberi: Galatasaray'dan tarihi karar! Osimhen için çılgın proje devreye giriyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, yeni sezon için tarihi bir operasyon gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için transfer planını hazırladı. İşte flaş transfer hamlesinin detayları....

SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 26.03.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 07:19
Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihi karar! Osimhen için çılgın proje devreye giriyor...

Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasında Beşiktaş ile zorlu derbi randevusuna çıkacak Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihi karar! Osimhen için çılgın proje devreye giriyor...

Ligde final bölümüne gelinirken, yıl boyunca Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen'in gelecek sezonki durumu için de kollar sıvandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihi karar! Osimhen için çılgın proje devreye giriyor...

75 MİLYON EURO PLANI

75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı yıldız için yönetim şimdiden hesabını yapıp parayı büyük ölçüde hazırladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihi karar! Osimhen için çılgın proje devreye giriyor...

SPONSOR BULUNDU

Bir telekomünikasyon şirketi ile 5 yıllık anlaşma yapmaya hazırlanan yönetim, buradan gelecek paranın (50 milyon Euro) bir bölümünü Osimhen'e ayıracak.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihi karar! Osimhen için çılgın proje devreye giriyor...

Ayrıca taraftarın da bu transferde elini taşın altına sokmasını isteyen yönetim, yeni ürün yelpazesinde ise Osimhen'i de onore ederek ürün satışı başlatacak.