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Son dakika haberi: Galatasaray'dan tarihi karar! Osimhen için çılgın proje devreye giriyor...
Son dakika haberi: Galatasaray'dan tarihi karar! Osimhen için çılgın proje devreye giriyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, yeni sezon için tarihi bir operasyon gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için transfer planını hazırladı. İşte flaş transfer hamlesinin detayları....
Giriş Tarihi: 26.03.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 07:19