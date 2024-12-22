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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın Kayseri'de kazandığı penaltı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın Kayseri'de kazandığı penaltı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor maçının 2.dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Ahmet Çakar, Osimhen'in gole çevirdiği penaltının doğru olup olmadığıyla ilgili sosyal medya hesabından bir yorumda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:52