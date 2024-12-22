Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın Kayseri'de kazandığı penaltı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın Kayseri'de kazandığı penaltı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor maçının 2.dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Ahmet Çakar, Osimhen'in gole çevirdiği penaltının doğru olup olmadığıyla ilgili sosyal medya hesabından bir yorumda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.12.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:52
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın Kayseri’de kazandığı penaltı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın Kayseri’de kazandığı penaltı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın Kayseri’de kazandığı penaltı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

Ev sahibi Kayserispor, sahaya, "Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte" 11'iyle sahaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın Kayseri’de kazandığı penaltı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

Okan Buruk ise, "Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkderim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen" kadrosunu sahaya sürdü.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın Kayseri’de kazandığı penaltı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

Sarı-kırmızılı takım, maçın henüz 2.dakikasında penaltı kazandı. Galatasaray atağında Ismail Jakobs'un ortasında Joseph Attamah'ın ceza sahası içinde eliyle oynadığı yönünde itirazlar geldi.

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