Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in dev talibini duyurdular! 220 milyon Euro'luk çılgın paket detayı...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in dev talibini duyurdular! 220 milyon Euro'luk çılgın paket detayı...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-kırmızlı ekip, Osimhen'in bonservisini alabilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Golcü oyuncunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalksa da Avrupa'nın devleri sezon sonu için şimdiden sıraya geçti. Fransız basını, Nijeryalı yıldızı isteyen son takımı ve Napoli'ye gidecek teklifi duyurdu. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 05.12.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 18:19
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in dev talibini duyurdular! 220 milyon Euro’luk çılgın paket detayı...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, taraftarın da bir numaralı sevgilisi haline geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in dev talibini duyurdular! 220 milyon Euro’luk çılgın paket detayı...

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın dev kulüpleri gibi Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalar yürütüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in dev talibini duyurdular! 220 milyon Euro’luk çılgın paket detayı...

Victor Osimhen'in bonservisini almak isteyen Cimbom'un, Çinli bir otomotiv şirketiyle görüşmelerini sürdürdüğü iddia ediliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in dev talibini duyurdular! 220 milyon Euro’luk çılgın paket detayı...

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz gün A Spor'da katıldığı canlı yayında da Nijeryalı oyuncu için, "Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in dev talibini duyurdular! 220 milyon Euro’luk çılgın paket detayı...

Fransız basını, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı.

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