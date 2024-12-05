SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in dev talibini duyurdular! 220 milyon Euro’luk çılgın paket detayı...

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz gün A Spor'da katıldığı canlı yayında da Nijeryalı oyuncu için, "Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek." dedi.