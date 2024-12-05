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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in dev talibini duyurdular! 220 milyon Euro'luk çılgın paket detayı...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in dev talibini duyurdular! 220 milyon Euro'luk çılgın paket detayı...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-kırmızlı ekip, Osimhen'in bonservisini alabilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Golcü oyuncunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalksa da Avrupa'nın devleri sezon sonu için şimdiden sıraya geçti. Fransız basını, Nijeryalı yıldızı isteyen son takımı ve Napoli'ye gidecek teklifi duyurdu. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 05.12.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 18:19