Son dakika haberi: İtalyanlar flaş haberi açıkladı! Montella derken Okan Buruk...
Son dakika haberi: Galatasaray ile gösterdiği performansın ardından Avrupa'da da dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk'un talipleri artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı gündemine getiren İtalyan basını, bugün de dikkat çeken bir Okan Buruk iddiası gündeme getirdi. İşte deneyimli teknik adama talip olan o kulüp...
Giriş Tarihi: 13.11.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:30