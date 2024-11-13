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Son dakika haberi: İtalyanlar flaş haberi açıkladı! Montella derken Okan Buruk...

Son dakika haberi: Galatasaray ile gösterdiği performansın ardından Avrupa'da da dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk'un talipleri artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı gündemine getiren İtalyan basını, bugün de dikkat çeken bir Okan Buruk iddiası gündeme getirdi. İşte deneyimli teknik adama talip olan o kulüp...

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Giriş Tarihi: 13.11.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:30
Son dakika haberi: İtalyanlar flaş haberi açıkladı! Montella derken Okan Buruk...

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray, oynadığı futbolla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: İtalyanlar flaş haberi açıkladı! Montella derken Okan Buruk...

Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı üstün bir futbolla mağlup eden sarı-kırmızılı takım Avrupa manşetlerinde de adından söz ettirmeyi başardı.

Son dakika haberi: İtalyanlar flaş haberi açıkladı! Montella derken Okan Buruk...

OKAN BURUK AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Galatasaray ile üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan ve bu sezonun da en büyük şampiyonluk adayı yapan teknik direktör Okan Buruk da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.

Son dakika haberi: İtalyanlar flaş haberi açıkladı! Montella derken Okan Buruk...

Geçtiğimiz sezon özellikl ede Bayern Münih ve Manchester United ile oynanan karşılaşmalarda da taktik anlamda G.Saray'ı üst seviyelere çıkan başarılı hoca için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: İtalyanlar flaş haberi açıkladı! Montella derken Okan Buruk...

İddiaya göre İtalya'dan bir kulüp, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptı. İşte gündeme gelen o iddia...

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