Son dakika haberi: İtalyanlar flaş haberi açıkladı! Montella derken Okan Buruk...

OKAN BURUK AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Galatasaray ile üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan ve bu sezonun da en büyük şampiyonluk adayı yapan teknik direktör Okan Buruk da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.